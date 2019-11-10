23:32
10 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ИГОРЬ МАЗУР СЛУГА НАРОДА СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Реформа российской армии. Открытие Киселева
      Вєсті Кремля
      18:32, 9 ноября
      Вести.UA: Лагеря для "слуг народа". Комика Молочного поплавило
      Вєсті.UA
      20:59, 8 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ИГОРЬ МАЗУР СЛУГА НАРОДА СИТУАЦИЯ ВОЗЛЕ ПЕТРОВСКОГО

      Убили адвоката подозреваемого в организации убийства Вороненкова

      65 Читати новину українською
      Во время охоты застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова
      Во время охоты застрелили адвоката подозреваемого в убийстве Вороненкова / rivnepost.rv.ua

      На Житомирщине якобы в результате конфликта на охоте убили адвоката Святослава Пархоменко. Интересно, что покойный был защитником подозреваемого в организации убийства российского экс-политика Дениса Вороненкова Александра Лося.

      Ссора во время охоты возникла между егерями и охотниками. В результате конфликта Пархоменко получил смертельное ранение, еще один мужчина с тяжелыми ранениями доставлен в больницу, сообщили в полиции.

      К слову: Стрельба в Киеве: в прокуратуре проверят связь с убийством Вороненкова

      Сами же охотники, члены общественной организации "Радомишльськие охотники" заявляли в полицию об обнаружении на территории охоты браконьеров.

      Информацию о гибели своего коллеги Святослава Пархоменко подтвердил и адвокат Владислав Добош.

      Якобы какой-то конфликт возник на охоте. Достаточно странная ситуация, зная Святослава. Обычно охота – довольно удобная ситуация,
      – заявил адвокат.

      Что известно о Денисе Вороненкове и его убийстве?
      Денис Вороненкова – бывший депутат Госдумы от "Коммунистической партии России". В 2016 году вместе с женой переехал в Украину. Был ключевым свидетелем по делу о государственной измене Виктора Януковича во время аннексии Россией Крыма.

      В 2017 году был убит в центре Киева тремя выстрелами в живот и голову. В перестрелке с охранником Вороненкова получил ранения и киллер, который впоследствии скончался в больнице.

      Впоследствии ряд украинских политиков, правоохранителей, а также представителей Запада говорили, что убийство Дениса Вороненкова носило заказной характер. Мол, его целью было продемонстрировать, как работает карательная машина России против тех, кто восстанет против режима Путина.

      blog_ava
      6 женщин-ученых, которые изменили ход истории
      сегодня
      12202
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Убийство Новости Житомира Убийство Вороненкова
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Мировой бренд Head разворачивает производство в Украине: что известно об их заводе в Виннице
      сегодня , 23:10 Мировой бренд Head разворачивает производство в Украине: что известно об их заводе в Виннице
      Андрій Шляхтін 38
      Главные новости 10 ноября: новый глава "Слуги народа" и решение в отношении Мазура в Польше
      сегодня , 22:25 Главные новости 10 ноября: новый глава "Слуги народа" и решение в отношении Мазура в Польше
      Ірина Вихрущ 128
      Нова війна Путіна, небезпечна демократка для Трампа та інвестори йдуть з України: блоги тижня
      сегодня , 22:00 Нова війна Путіна, небезпечна демократка для Трампа та інвестори йдуть з України: блоги тижня
      Блоги тижня 619
      Смешные мемы недели: драка Ляшко и Геруса, апокалипсис в Киеве и во всем виноваты гуманитарии
      сегодня , 20:00 Смешные мемы недели: драка Ляшко и Геруса, апокалипсис в Киеве и во всем виноваты гуманитарии
      Ірина Вихрущ 209
      Будут ли внеочередные выборы в Раду и опасные химикаты на территории Украины – видео недели
      сегодня , 19:30 Будут ли внеочередные выборы в Раду и опасные химикаты на территории Украины – видео недели
      93
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук