Убили адвоката подозреваемого в организации убийства Вороненкова

На Житомирщине якобы в результате конфликта на охоте убили адвоката Святослава Пархоменко. Интересно, что покойный был защитником подозреваемого в организации убийства российского экс-политика Дениса Вороненкова Александра Лося.

Ссора во время охоты возникла между егерями и охотниками. В результате конфликта Пархоменко получил смертельное ранение, еще один мужчина с тяжелыми ранениями доставлен в больницу, сообщили в полиции.

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Сами же охотники, члены общественной организации "Радомишльськие охотники" заявляли в полицию об обнаружении на территории охоты браконьеров.

Информацию о гибели своего коллеги Святослава Пархоменко подтвердил и адвокат Владислав Добош.

Якобы какой-то конфликт возник на охоте. Достаточно странная ситуация, зная Святослава. Обычно охота – довольно удобная ситуация,

– заявил адвокат.

Что известно о Денисе Вороненкове и его убийстве?

Денис Вороненкова – бывший депутат Госдумы от "Коммунистической партии России". В 2016 году вместе с женой переехал в Украину. Был ключевым свидетелем по делу о государственной измене Виктора Януковича во время аннексии Россией Крыма.



В 2017 году был убит в центре Киева тремя выстрелами в живот и голову. В перестрелке с охранником Вороненкова получил ранения и киллер, который впоследствии скончался в больнице.



Впоследствии ряд украинских политиков, правоохранителей, а также представителей Запада говорили, что убийство Дениса Вороненкова носило заказной характер. Мол, его целью было продемонстрировать, как работает карательная машина России против тех, кто восстанет против режима Путина.