"Сознательно скрывало свои движения": в Украине отреагировали на ситуацию с судном Китая в Севастополе
- МИД Украины осудил заходы китайского судна HENG YANG 9 в оккупированный Севастополь.
- Посольство Украины в КНР направило официальную ноту в МИД Китая и проинформировало Международную морскую организацию.
Китайское грузовое судно неоднократно заходило в оккупированный Севастополь. МИД Украины осудил такие действия.
Об этом сообщают источники 24 Канала в МИД.
Какова реакция Украины на судно Китая в порту Севастополя?
В МИД указали, что расценивают мероприятия контейнеровоза HENG YANG 9 в порт Севастополя как грубое нарушение международного права и законодательства Украины.
Там отметили, что особенно возмутительно то, что судно, которое принадлежит китайской компании Guangxi Changhai, сознательно скрывало свои передвижения и передавало ложные данные о маршруте.
Такие действия свидетельствуют о "дерзком пренебрежении" к суверенитету и территориальной целостности Украины, а также к нормам международного права.
В министерстве рассказали, что из-за этого посольство Украины в КНР направило официальную ноту в МИД Китая. Украина также проинформировала о нем Международную морскую организацию (ИМО).
Украина призывает Китай принять меры, чтобы не допустить таких случаев в будущем и требует придерживаться заявленной политики по удержанию китайских компаний от сотрудничества с оккупационными властями на временно оккупированных территориях нашей страны.
В МИД подчеркнули, что Украина оставляет за собой право реагировать на все случаи нарушений территориальной целостности и суверенитета Украины, в частности, с помощью введения санкций против причастных физических и юридических лиц.
Что известно о ситуации с китайским судном?
Издание Financial Times опубликовало материал, в котором отмечается, что в течение последних нескольких месяцев судно Heng Yang 9 побывало в оккупированном Крыму несколько раз, правда, под панамским флагом.
В материале указывается, что в течение двухнедельного рейса в Черном море в сентябре судно, похоже, подделывало свои маршруты – его транспондер передавал фальшивые координаты, чтобы скрыть движения.
Согласно данным Офиса Президента, Heng Yang 9 еще дважды побывал в оккупированном Крыму летом.