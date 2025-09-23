Китайське вантажне судно неодноразово заходило в окупований Севастополь. МЗС України засудило такі дії.

Про це повідомляють джерела 24 Каналу в МЗС.

Яка реакція України на судно Китаю в порту Севастополя?

В МЗС вказали, що розцінюють заходи контейнеровоза HENG YANG 9 до порту Севастополя як грубе порушення міжнародного права та законодавства України.



Там наголосили, що особливо обурливо те, що судно, яке належить китайській компанії Guangxi Changhai, свідомо приховувало свої пересування та передавало неправдиві дані про маршрут.

Такі дії свідчать про "зухвалу зневагу" до суверенітету та територіальної цілісності України, а також до норм міжнародного права.

В міністерстві розповіли, що через це посольство України в КНР направило офіційну ноту до МЗС Китаю. Україна також поінформувала про нього Міжнародну морську організацію (ІМО).



Україна закликає Китай вжити заходи, аби не допустити таких випадків в майбутньому та вимагає дотримуватися заявленої політики щодо утримання китайських компаній від співпраці з окупаційною владою на тимчасово окупованих територіях нашої країни.



В МЗС підкреслили, що Україна залишає за собою право реагувати на усі випадки порушень територіальної цілісності та суверенітету України, зокрема, за допомогою введення санкцій проти причетних фізичних та юридичних осіб.

Що відомо про ситуацію з китайським судном?