Враг продолжает обстреливать Сумскую область. В результате вечером среды, 8 октября, часть Сумского района в очередной раз обесточена.

В частности, речь идет о Белополье и Ворожбянской общине. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".

Смотрите также В России новая тактика обстрелов энергетики: возможен ли блэкаут по всей стране

Что известно об отключении света на Сумщине?

Из-за российских обстрелов вечером 8 октября часть Сумского района снова обесточена, в частности Ворожбянская громада. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.

Также мэр Белополья Юрий Зарко рассказал для "Кордон.Медиа", что вражеские беспилотники атакуют город в течение целого дня. В частности, зафиксировано попадание по объекту энергетики.

Напомним, также в Белополье дрон противника попал в бригадный автомобиль энергетиков, когда те собирались выезжать на ремонт сетей. Работников в транспорте не было, поэтому никто не пострадал.

Наши люди ежедневно выезжают в опасные места, чтобы возвращать свет украинцам. Но война бьет не только по сетям, но и по тем, кто их восстанавливает,

– написали в АО "Сумыоблэнерго".

К слову, в эксклюзивном комментарии 24 Канала авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что Россия увеличивает количество обстрелов ближе к отопительному сезону. В частности, враг имеет ресурсы, чтобы активно проводить массированные атаки. Например, запускать по 600 дронов каждые 5 дней.

Где худшая ситуация с энергоснабжением?