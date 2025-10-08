В результате российских обстрелов часть Сумского района снова обесточена
- Из-за российских обстрелов 8 октября часть Сумского района снова обесточена, энергетики работают над восстановлением.
- Отключение света зафиксировано в Белополье и Ворожбянской громаде; дрон также попал в автомобиль энергетиков.
Враг продолжает обстреливать Сумскую область. В результате вечером среды, 8 октября, часть Сумского района в очередной раз обесточена.
В частности, речь идет о Белополье и Ворожбянской общине. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на АО "Сумыоблэнерго".
Что известно об отключении света на Сумщине?
Из-за российских обстрелов вечером 8 октября часть Сумского района снова обесточена, в частности Ворожбянская громада. Энергетики уже работают над восстановлением электроснабжения.
Также мэр Белополья Юрий Зарко рассказал для "Кордон.Медиа", что вражеские беспилотники атакуют город в течение целого дня. В частности, зафиксировано попадание по объекту энергетики.
Напомним, также в Белополье дрон противника попал в бригадный автомобиль энергетиков, когда те собирались выезжать на ремонт сетей. Работников в транспорте не было, поэтому никто не пострадал.
Наши люди ежедневно выезжают в опасные места, чтобы возвращать свет украинцам. Но война бьет не только по сетям, но и по тем, кто их восстанавливает,
– написали в АО "Сумыоблэнерго".
К слову, в эксклюзивном комментарии 24 Канала авиаэксперт Анатолий Храпчинский рассказал, что Россия увеличивает количество обстрелов ближе к отопительному сезону. В частности, враг имеет ресурсы, чтобы активно проводить массированные атаки. Например, запускать по 600 дронов каждые 5 дней.
Где худшая ситуация с энергоснабжением?
- Ночью 8 октября без света остались более 4,5 тысяч потребителей на Черниговщине, поскольку оккупанты атаковали энергетический объект в Нежинском районе.
- По данным Минэнерго, ситуация с энергетикой остается самой сложной в Черниговской области. Введены графики почасовых отключений, кое-где добавляются аварийные.
- Также в Прилуках поражена нефтебаза, в районе уже функционируют 56 "Пунктов незламности".