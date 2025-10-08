Ворог продовжує обстрілювати Сумщину. Унаслідок цього ввечері середи, 8 жовтня, частину Сумського району вкотре знеструмлено.

Зокрема, йдеться про Білопілля та Ворожбянську громаду. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на АТ "Сумиобленерго".

Дивіться також У Росії нова тактика обстрілів енергетики: чи можливий блекаут в усій країні

Що відомо про відключення світла на Сумщині?

Через російські обстріли ввечері 8 жовтня частину Сумського району знову знеструмлено, зокрема Ворожбянську громаду. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Також мер Білопілля Юрій Зарко розповів для "Кордон.Медіа", що ворожі безпілотники атакують місто впродовж цілого дня. Зокрема, зафіксовано влучання по об'єкту енергетики.

Нагадаємо, також у Білопіллі дрон противника поцілив у бригадний автомобіль енергетиків, коли ті збиралися виїздити на ремонт мереж. Працівників у транспорті не було, тож ніхто не постраждав.

Наші люди щодня виїжджають у небезпечні місця, щоб повертати світло українцям. Але війна б'є не лише по мережах, а й по тих, хто їх відновлює,

– написали в АТ "Сумиобленерго".

До слова, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу авіаексперт Анатолій Храпчинський розповів, що Росія збільшує кількість обстрілів ближче до опалювального сезону. Зокрема, ворог має ресурси, аби активно проводити масовані атаки. Наприклад, запускати по 600 дронів кожні 5 днів.

Де найгірша ситуація з енергопостачанням?