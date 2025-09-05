Госпогранслужба сообщила о заметном уменьшении количества вражеских штурмов в Сумской области. Россияне перебрасывают свои подразделения на другие участки фронта.

Активность оккупантов на Сумщине значительно снизилась. Соответствующее заявление сделал представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

Смотрите также Силы обороны зачистили от врага населенный пункт на Добропольском направлении, – ОСУВ "Днепр"

Что известно о перегруппировке российской армии?

По информации пограничников, российские подразделения, которые ранее накапливали силы в Сумской области, сейчас частично отходят и перебрасывают бойцов на другие участки фронта.

Демченко отметил, что в Хотинской и Юнаковской общинах украинские военные наблюдают значительное снижение интенсивности действий россиян.

Количество атак или действий врага существенно уменьшилось по сравнению с начальным периодом, когда противник пытался продвинуться вглубь территории Украины,

– подчеркнул Демченко.

По словам представителя, последние дни Сергей Дейнеко, глава ГПСУ, побывал в Сумском пограничном отряде и бригаде "Стальная граница", где оценил обстановку и наградил бойцов, которые проявили стойкость в противостоянии врагу.

Какова ситуация на Сумщине?