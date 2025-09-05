Перекидають війська з Сумщини: Демченко розповів, на якому напрямку зосередиться Росія
- Росія зменшила активність у Сумській області, перекидаючи війська на інші ділянки фронту.
- Українські сили стійко утримують позиції на Сумщині.
Держприкордонслужба повідомила про помітне зменшення кількості ворожих штурмів у Сумській області. Росіяни перекидають свої підрозділи на інші ділянки фронту.
Активність окупантів на Сумщині значно знизилася. Відповідну заяву зробив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.
Що відомо про перегрупування російської армії?
За інформацією прикордонників, російські підрозділи, які раніше накопичували сили в Сумській області, нині частково відходять та перекидають бійців на інші ділянки фронту.
Демченко зазначив, що у Хотінській та Юнаківській громадах українські військові спостерігають значне зниження інтенсивності дій росіян.
Кількість атак або дій ворога суттєво зменшилася порівняно з початковим періодом, коли противник намагався просунутися вглиб території України,
– наголосив Демченко.
За словами речника, останніми днями Сергій Дейнеко, очільник ДПСУ, побував у Сумському прикордонному загоні та бригаді "Сталевий кордон", де оцінив обстановку і нагородив бійців, які проявили стійкість у протистоянні ворогу.
Яка ситуація на Сумщині?
- За словами політолога й офіцера Збройних сил України Андрія Ткачука, окупанти прагнули сформувати так звану "буферну зону" на території області, щоб посилити тиск і мати можливість регулярно обстрілювати місто Суми.
- Зокрема, російська війська продовжують атакувати Сумщину, обстрілюючи енергетичну інфраструктуру.
- Попри спроби росіян просуватися на українській території, Сили оборони України надійно утримують рубежі на Сумщині, зриваючи плани російських загарбників.
- Водночас в Інституті вивчення війни зазначали, що Росія знімає свої найбільш підготовлені підрозділи із Сумщини та Херсонщини та перекидає їх на Донеччину.