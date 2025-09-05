Держприкордонслужба повідомила про помітне зменшення кількості ворожих штурмів у Сумській області. Росіяни перекидають свої підрозділи на інші ділянки фронту.

Активність окупантів на Сумщині значно знизилася. Відповідну заяву зробив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Дивіться також Сили оборони зачистили від ворога населений пункт на Добропільському напрямку, – ОСУВ "Дніпро"

Що відомо про перегрупування російської армії?

За інформацією прикордонників, російські підрозділи, які раніше накопичували сили в Сумській області, нині частково відходять та перекидають бійців на інші ділянки фронту.

Демченко зазначив, що у Хотінській та Юнаківській громадах українські військові спостерігають значне зниження інтенсивності дій росіян.

Кількість атак або дій ворога суттєво зменшилася порівняно з початковим періодом, коли противник намагався просунутися вглиб території України,

– наголосив Демченко.

За словами речника, останніми днями Сергій Дейнеко, очільник ДПСУ, побував у Сумському прикордонному загоні та бригаді "Сталевий кордон", де оцінив обстановку і нагородив бійців, які проявили стійкість у протистоянні ворогу.

Яка ситуація на Сумщині?