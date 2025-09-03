Про це 24 Каналу розповів політолог, офіцер ЗСУ Андрій Ткачук. За його словами, не варто говорити, що Сумщина перестала бути пріоритетною для ворога. Це Сили оборони України змогли декласувати ворога з його спробами просунутися в цьому регіоні.

Яка ситуація на Сумщині?

Як наголосив військовий, російські окупанти хотіли підійти на ту відстань, щоб мати змогу постійно тероризувати самі Суми. Цілі ворога не змінилися. Але вони вже почали перекидати деякі підрозділи звідти на інші напрямки.

Росіяни і далі пробують наблизитися. Але в них там залишилося кілька штурмових та десантних бригад, які вже стримують наші контрдії та намагаються не зганьбитися з цією операцію. Це – заслуга українських військових,

– сказав Ткачук.

Яка ситуація на Сумщині: дивіться карту бойових дій

Зараз ворог посилює своє угруповання в Донецькій області. Вже навіть була інформація, що він перекинув туди деякі підрозділи з Сумської області. Завдання окупантів – захопити усю територію Донецької області до кінця 2025 року.

Це завдання нікуди не ділося. Але вони планували, що Покровськ, Костянтинівка, Лиман, Сіверськ впадуть ще влітку до закінчення наступальної кампанії. Нашим Силам оборони вдається якісно винищувати ворога і вибивати їх з деяких позицій. Хоч це дуже важко,

– підкреслив військовий.

