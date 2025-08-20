Украинские военные успешно ведут оборону на Сумском направлении. В ЦПД сообщают, что оккупанты вынуждены отступать на многих участках фронта.

Такое заявление сделал глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, передает 24 Канал.

Что известно о ситуации на Сумском направлении?

Как сообщил Андрей Коваленко, российские военные корреспонденты все реже обращают внимание на ситуацию в Сумской области, поскольку захватчики сталкиваются там со значительными потерями и вынуждены постепенно отступать на нескольких участках фронта.

Такая тенденция свидетельствует об осложнениях для российской армии в регионе, где их позиции ослабевают из-за активного сопротивления украинских защитников и неудачи оккупантов в боевых действиях.

Что предшествовало ухудшению положения оккупантов на этом участке фронта?