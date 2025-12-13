В одном из городов в Одесской области света может не быть неделю

В ночь на 13 декабря Россия осуществила массированную атаку на энергетическую инфраструктуру южных регионов Украины. Больше всего пострадала Одесская область. Значительная часть области осталась без света, есть перебои с отоплением и водой.

Энергетики пытаются как можно быстрее запитать потребителей в Одесской области. Уже в десятки тысяч семей вернули свет. Впрочем, процесс восстановления электроснабжения может затянуться, передает 24 Канал.

Смотрите также Почему елка на Софиевской со светом, а дома – нет: в ДТЭК ответили на жалобы украинцев

Где в Одесской области света может не быть с неделю?

Так, мэр Арциза Сергей Парпуланский поделился с жителями города неутешительным прогнозом.

Он сообщил, что по данным от энергетиков, ожидать возвращения электроснабжения в городе в ближайшее время и даже в ближайшую неделю не стоит.

Несколько лучше ситуация может быть для сел, а также для военного городка. Но пока прогноз также неудовлетворительный. По водоснабжению – будем подавать по графику, который мы опубликовали ранее,

– рассказал городской голова.

Обратите внимание! Водоснабжение в городе Арциз будет осуществляться почасово: с 6:00 до 9:00 и с 18:00 до 22:00.