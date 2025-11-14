Укр Рус
14 ноября, 15:16
Гринчук выступила на заседании энергетического комитета: что рассказала экс-министр

Татьяна Бабич
Основные тезисы
  • Светлана Гринчук выступила на заседании комитета Верховной Рады, где обсуждалось ее увольнение из-за коррупционного скандала.
  • Она заявила о готовности сотрудничать с правоохранительными органами, однако уклонилась от некоторых вопросов.

Расследование НАБУ выявило причастность руководительницы Минэнерго Светланы Гринчук к многоуровневой коррупционной схеме. Так, 14 ноября она приняла участие в заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, который рассмотрел ее увольнение.

На заседание Гринчук подключилась в онлайн-формате. Подробности рассказал народный депутат Ярослав Железняк, передает 24 Канал.

Актуально Связь с Галущенко и громкая отставка: кто такая Светлана Гринчук и какова ее роль в скандале с хищениями в энергетике

Что сказала Светлана Гринчук во время заседания?

Накануне чиновница подала заявление об увольнении с должности министра энергетики на фоне коррупционного скандала. По ее словам, сделала она это исключительно из-за медийной огласки.

Во время своего выступления Гринчук заявила о готовности сотрудничать с правоохранительными органами и ответить на все вопросы.

Мною не было принято ни одного незаконного решения, не выполнено никаких поручений, кроме официальных поручений моего руководства,
– сказала Светлана Гринчук.

Она также отметила, что перед назначением на должность проходила собеседование исключительно с премьер-министром.

В то же время женщина уклонилась от ответа на вопрос о том, знакома ли с Миронюком, фактически отказавшись комментировать это.

К слову, Игорь Миронюк фигурирует в деле о коррупции в Энергоатоме и подозревается в содействии привлечению бизнесменов к "отмыванию" денег.

По словам Железняка, во время заседания многие члены профильного комитета поблагодарили Гринчук за работу и пожелали успехов в дальнейшей карьере.

Со своей стороны депутат Юрченко сказал к Гринчук следующее: "Различные организации могут наговаривать, ничего страшно в этом нет – держитесь".

Свой вопрос к Светлане Гринчук хотел задать и сам Ярослав Железняк.

Министр Гринчук на первом же моем вопросе резко отключилась от заседания,
– прокомментировал он.

Обратите внимание! По итогам проведенного заседания депутаты поддержали представление премьер-министра Украины Юлии Свириденко об отставке Светланы Гринчук с должности министра энергетики.

Какую роль Светлана Гринчук могла сыграть в коррупционной схеме?

  • В понедельник, 10 ноября НАБУ объявило первые результаты операции "Мидас". Антикоррупционные органы заявили о многоуровневой схеме "откатов" в "Энергоатоме", к которой, по данным следствия, могли быть причастны совладелец "95 Квартала" и друг президента Тимур Миндич, действующий министр юстиции и экс-министр энергетики Герман Галущенко и ряд других лиц.

  • После появления первых "пленок Миндича" в Верховной Раде прозвучали требования об отставке Светланы Гринчук, которую обвинили в том, что схема действовала под ее носом. Она или ничего не замечала, или же покрывала коррупцию.

  • Министр категорически отвергла эти обвинения, однако впоследствии всплыли новые обстоятельства. Во время судебного заседания прокурор САП озвучил информацию о возможных неформальных отношений между Галущенко и Гринчук.

  • По данным следствия, установленным во время слежки, Гринчук якобы неоднократно оставалась на ночь в доме Галущенко и даже имела ключи от дома своего бывшего руководителя.