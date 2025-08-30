На фронте за прошедшие сутки произошло 120 боевых столкновений. Наибольшее количество атак на поле боя зафиксировали на Покровском направлении. Этот участок фронта до сих пор остается самым горячим.

Кроме того, россияне были активными на Торецком и Лиманском направлениях. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Смотрите также Брифинг Зеленского, гарантии безопасности для Украины: хронология 1283 дня войны

Что произошло на фронте за 29 августа?

На Северо-Слобожанском і Курском направлениях украинские воины отбили 2 штурмовые действия, одно боестолкновение продолжается.

і украинские воины отбили 2 штурмовые действия, одно боестолкновение продолжается. На Южно-Слобожанском направлении отбили 4 атаки в районах Глубокого, Волчанска и в сторону Фиголевки, Кутьковки. Одно боестолкновение продолжается.

отбили 4 атаки в районах Глубокого, Волчанска и в сторону Фиголевки, Кутьковки. Одно боестолкновение продолжается. На Купянском направлении противник 4 раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону Купянска.

противник 4 раза пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций в сторону Купянска. На Лиманском направлении враг совершил 25 атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Заречное, Ямполь и в сторону Дружелюбовки, Шандриголового, Дроновки, Серебрянки, Григорьевки. Еще 11 боестолкновений продолжается до сих пор.

враг совершил 25 атак, пытаясь продвинуться в районах населенных пунктов Карповка, Колодязи, Заречное, Ямполь и в сторону Дружелюбовки, Шандриголового, Дроновки, Серебрянки, Григорьевки. Еще 11 боестолкновений продолжается до сих пор. На Северском направлении наши воины остановили 3 атаки вблизи Григорьевки и Переездного, еще один бой продолжается.

наши воины остановили 3 атаки вблизи Григорьевки и Переездного, еще один бой продолжается. На Краматорском направлении Силы обороны остановили 2 вражеские попытки продвинуться вперед в направлении Ступочек и Предтечино.

Силы обороны остановили 2 вражеские попытки продвинуться вперед в направлении Ступочек и Предтечино. На Торецком направлении противник 10 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Щербиновки, Торецка, Дилиевки и в направлении населенных пунктов Клебан Бык, Екатериновка, Русин Яр, Полтавка.

противник 10 раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Щербиновки, Торецка, Дилиевки и в направлении населенных пунктов Клебан Бык, Екатериновка, Русин Яр, Полтавка. На Покровском направлении агрессор совершил 33 штурмовых и наступательных действий в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Заповедное, Сухецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Лисовка, Зверево, Котлино, Удачное, Новоукраинка и в направлениях Родинского, Мирнограда, Покровска, Новопавловки. В настоящее время бои идут в четырех локациях.

Согласно предварительным подсчетам, на этом направлении украинские воины обезвредили 114 оккупантов, из них 84 - безвозвратно. Уничтожили артиллерийскую систему, две единицы автомобильной техники, четыре мотоцикла, 33 беспилотных летательных аппарата. Кроме того, повреждены четыре артиллерийские системы, один мотоцикл и три укрытия для личного состава противника.

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Воскресенка, Запорожское и в сторону Филиала, Александрограда, еще шесть боестолкновений до сих пор продолжаются.

наши защитники остановили 11 атак противника в районах населенных пунктов Воскресенка, Запорожское и в сторону Филиала, Александрограда, еще шесть боестолкновений до сих пор продолжаются. На Гуляйпольском направлении наступательных действий оккупантов не зафиксировано.

наступательных действий оккупантов не зафиксировано. На Ореховском направлении произошло 6 боевых столкновений, противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степное и в направлении Малой Токмачки, Новоданиловки, Степногорска.

произошло 6 боевых столкновений, противник пытался продвинуться вблизи населенного пункта Степное и в направлении Малой Токмачки, Новоданиловки, Степногорска. На Приднепровском направлении украинские воины отбили 1 атаку захватчиков.

Какая ситуация на фронте: последние новости