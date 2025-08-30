На фронті протягом минулої доби відбулося 120 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак на полі бою зафіксували на Покровському напрямку. Ця ділянка фронту і досі залишається найгарячішою.

Крім того, росіяни були активними на Торецькому та Лиманському напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Що відбулося на фронті за 29 серпня?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські воїни відбили 2 штурмові дії, одне боєзіткнення триває.

і українські воїни відбили 2 штурмові дії, одне боєзіткнення триває. На Південно-Слобожанському напрямку відбили 4 атаки у районах Глибокого, Вовчанська та в бік Фиголівки, Кутьківки. Одне боєзіткнення триває.

відбили 4 атаки у районах Глибокого, Вовчанська та в бік Фиголівки, Кутьківки. Одне боєзіткнення триває. На Куп’янському напрямку противник 4 рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у бік Куп’янська.

противник 4 рази намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій у бік Куп’янська. На Лиманському напрямку ворог здійснив 25 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Зарічне, Ямпіль та у бік Дружелюбівки, Шандриголового, Дронівки, Серебрянки, Григорівки. Ще 11 боєзіткнень триває дотепер.

ворог здійснив 25 атак, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі, Зарічне, Ямпіль та у бік Дружелюбівки, Шандриголового, Дронівки, Серебрянки, Григорівки. Ще 11 боєзіткнень триває дотепер. На Сіверському напрямку наші воїни зупинили 3 атаки поблизу Григорівки та Переїзного, ще один бій триває.

наші воїни зупинили 3 атаки поблизу Григорівки та Переїзного, ще один бій триває. На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили 2 ворожі спроби просунутися вперед у напрямку Ступочок та Предтечиного.

Сили оборони зупинили 2 ворожі спроби просунутися вперед у напрямку Ступочок та Предтечиного. На Торецькому напрямку противник 10 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Щербинівки, Торецька, Диліївки та у напрямку населених пунктів Клебан Бик, Катеринівка, Русин Яр, Полтавка.

противник 10 разів намагався вклинитися в нашу оборону у районах Щербинівки, Торецька, Диліївки та у напрямку населених пунктів Клебан Бик, Катеринівка, Русин Яр, Полтавка. На Покровському напрямку агресор здійснив 33 штурмових та наступальних дій у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Заповідне, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новоукраїнка та у напрямках Родинського, Мирнограду, Покровська, Новопавлівки. На даний час бої точаться у чотирьох локаціях.

Згідно з попередніми підрахунками, на цьому напрямку українські воїни знешкодили 114 окупантів, з них 84 — безповоротно. Знищили артилерійську систему, дві одиниці автомобільної техніки, чотири мотоцикли, 33 безпілотні літальні апарати. Крім того, пошкоджено чотири артилерійські системи, один мотоцикл та три укриття для особового складу противника.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Воскресенка, Запорізьке та у бік Філії, Олександрограда, ще шість боєзіткнень досі тривають.

наші оборонці зупинили 11 атак противника у районах населених пунктів Воскресенка, Запорізьке та у бік Філії, Олександрограда, ще шість боєзіткнень досі тривають. На Гуляйпільському напрямку наступальних дій окупантів не зафіксовано.

наступальних дій окупантів не зафіксовано. На Оріхівському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень, противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степове та у напрямку Малої Токмачки, Новоданилівки, Степногірська.

відбулося 6 бойових зіткнень, противник намагався просунутися поблизу населеного пункту Степове та у напрямку Малої Токмачки, Новоданилівки, Степногірська. На Придніпровському напрямку українські воїни відбили 1 атаку загарбників.

