За 200 000 долларов в год: сын Галущенко учится в элитном колледже в Швейцарии, – "Схемы"

Сын бывшего министра юстиции и энергетики Германа Галущенко уже четвертый год учится в одном из самых дорогих частных колледжей Европы. Речь идет о швейцарском College Alpin Beau Soleil, где годовая стоимость обучения вместе с проживанием достигает до 200 тысяч долларов США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование проекта "Схемы". Журналисты установили личность 18-летнего Максима Галущенко на фотографиях с официальных страниц колледжа.

Что известно об обучении сына Галущенко в Швейцарии?

Несмотря на то что Герман Галущенко декларирует детей даже после развода в 2022 году и их выезда из Украины, расходов на образование старшего сына в декларациях нет. По данным журналистов, за четыре года такая сумма могла достичь около 700 тысяч долларов США, или 26 миллионов гривен, что значительно превышает официальные доходы и сбережения семьи.

Журналисты обнаружили, что сын Германа Галущенко, Максим, учится в элитном колледже в Швейцарии / Фото "Схем"

Справочно! College Alpin Beau Soleil является одним из самых престижных частных колледжей Европы. По данным школы, обучение в 2025 – 2026 годах будет стоить от 133 до 144 тысяч швейцарских франков в год в зависимости от класса, а дополнительные расходы – еще более 25 тысяч франков. Заведение не предоставляет стипендий или финансовой помощи.

Журналисты проанализировали фото за 2022 – 2025 годы, которые подтверждают, что Максим Галущенко находится в колледже уже четвертый учебный год. Семья переехала в Европу после начала полномасштабного вторжения: сначала в Испанию, впоследствии – в Швейцарию. В телеграм-каналах в 2022 году мать парня, Ольга Богданова, писала о переезде в Женеву и проживании там с детьми.



Экс-супруга Галущенко с детьми переехала в Швейцарию в 2022 году / Фото "Схем"

После развода Галущенко продолжил декларировать детей, но не бывшую жену. В то же время в декларациях отсутствуют какие-либо упоминания об оплате обучения сына, хотя украинское законодательство требует декларировать расходы свыше 151 400 гривен. При этом доходы и сбережения самого Галущенко за период госслужбы не выглядят достаточными, чтобы покрывать такие расходы.

Адвокаты экс-министра заявили "Схемам", что оплатой обучения занимается бывшая жена, а реальная стоимость якобы "значительно меньше". Однако никаких документов они не предоставили, и не объяснили, почему фиксированные цены указаны на сайте колледжа, который не предлагает скидок.

Как выглядит College Alpin Beau Soleil и сколько там стоит обучение / Фото "Схем"

По данным декларации за 2021 год, доходы Богдановой составляли около 1,45 миллиона гривен, а сбережения – 170 тысяч долларов и незначительные суммы на счетах. "Схемы" отмечают, что этих средств могло быть недостаточно для оплаты четырех лет обучения в одном из самых дорогих колледжей Европы.

Журналисты обратились в НАБУ относительно возможного расследования происхождения средств. Также эти факты могут заинтересовать НАПК, ведь оплата третьим лицом обучения члена семьи чиновника приравнивается к подарку, который подлежит обязательному декларированию согласно разъяснениям агентства.

