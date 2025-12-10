За 200 000 долларов в год: сын Галущенко учится в элитном колледже в Швейцарии, – "Схемы"
- Сын Германа Галущенко учится в швейцарском College Alpin Beau Soleil, где годовая стоимость обучения достигает 200 тысяч долларов США.
- Журналисты обнаружили, что расходы на образование сына не отражены в декларациях Галущенко, что может превышать официальные доходы и сбережения семьи.
Сын бывшего министра юстиции и энергетики Германа Галущенко уже четвертый год учится в одном из самых дорогих частных колледжей Европы. Речь идет о швейцарском College Alpin Beau Soleil, где годовая стоимость обучения вместе с проживанием достигает до 200 тысяч долларов США.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на расследование проекта "Схемы". Журналисты установили личность 18-летнего Максима Галущенко на фотографиях с официальных страниц колледжа.
Что известно об обучении сына Галущенко в Швейцарии?
Несмотря на то что Герман Галущенко декларирует детей даже после развода в 2022 году и их выезда из Украины, расходов на образование старшего сына в декларациях нет. По данным журналистов, за четыре года такая сумма могла достичь около 700 тысяч долларов США, или 26 миллионов гривен, что значительно превышает официальные доходы и сбережения семьи.
Журналисты обнаружили, что сын Германа Галущенко, Максим, учится в элитном колледже в Швейцарии / Фото "Схем"
Справочно! College Alpin Beau Soleil является одним из самых престижных частных колледжей Европы. По данным школы, обучение в 2025 – 2026 годах будет стоить от 133 до 144 тысяч швейцарских франков в год в зависимости от класса, а дополнительные расходы – еще более 25 тысяч франков. Заведение не предоставляет стипендий или финансовой помощи.
Журналисты проанализировали фото за 2022 – 2025 годы, которые подтверждают, что Максим Галущенко находится в колледже уже четвертый учебный год. Семья переехала в Европу после начала полномасштабного вторжения: сначала в Испанию, впоследствии – в Швейцарию. В телеграм-каналах в 2022 году мать парня, Ольга Богданова, писала о переезде в Женеву и проживании там с детьми.
Экс-супруга Галущенко с детьми переехала в Швейцарию в 2022 году / Фото "Схем"
После развода Галущенко продолжил декларировать детей, но не бывшую жену. В то же время в декларациях отсутствуют какие-либо упоминания об оплате обучения сына, хотя украинское законодательство требует декларировать расходы свыше 151 400 гривен. При этом доходы и сбережения самого Галущенко за период госслужбы не выглядят достаточными, чтобы покрывать такие расходы.
Адвокаты экс-министра заявили "Схемам", что оплатой обучения занимается бывшая жена, а реальная стоимость якобы "значительно меньше". Однако никаких документов они не предоставили, и не объяснили, почему фиксированные цены указаны на сайте колледжа, который не предлагает скидок.
Как выглядит College Alpin Beau Soleil и сколько там стоит обучение / Фото "Схем"
По данным декларации за 2021 год, доходы Богдановой составляли около 1,45 миллиона гривен, а сбережения – 170 тысяч долларов и незначительные суммы на счетах. "Схемы" отмечают, что этих средств могло быть недостаточно для оплаты четырех лет обучения в одном из самых дорогих колледжей Европы.
Журналисты обратились в НАБУ относительно возможного расследования происхождения средств. Также эти факты могут заинтересовать НАПК, ведь оплата третьим лицом обучения члена семьи чиновника приравнивается к подарку, который подлежит обязательному декларированию согласно разъяснениям агентства.
Что известно о скандале вокруг Германа Галущенко?
Герман Галущенко занимал должность министра энергетики с 2021 по 2025 годы, впоследствии должность министра юстиции – с 17 июля по 19 ноября 2025 года. Скандал вокруг чиновника вспыхнул после обнародования НАБУ и САП пленок по делу "Мидас", касающихся масштабной коррупции в энергетике.
На записях от 14 июля фигурирует лицо, которое следствие идентифицирует как министра энергетики. В тот период эту должность занимал именно Галущенко.
12 ноября стало известно, что Кабмин отстранил его от исполнения обязанностей министра юстиции. Сам чиновник заявил, что согласен с решением правительства и не держится за кресло.
В тот же день президент Владимир Зеленский публично призвал Галущенко подать в отставку. Министр оперативно написал заявление и передал его в Верховную Раду.
Процесс увольнения не прошел без политического напряжения. 18 ноября депутаты "Европейской солидарности" заблокировали трибуну, заявив, что не будут голосовать за отставку отдельных министров, настаивая на отставке всего правительства.
Однако уже на следующий день парламент все же принял решение. За увольнение Германа Галущенко проголосовали 323 народных депутата.