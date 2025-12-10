За 200 000 доларів на рік: син Галущенка вчиться в елітному коледжі у Швейцарії, – "Схеми"

Син колишнього міністра юстиції та енергетики Германа Галущенка вже четвертий рік навчається в одному з найдорожчих приватних коледжів Європи. Йдеться про швейцарський College Alpin Beau Soleil, де річна вартість навчання разом із проживанням сягає до 200 тисяч доларів США.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розслідування проєкту "Схеми". Журналісти встановили особу 18-річного Максима Галущенка на світлинах з офіційних сторінок коледжу.

Що відомо про навчання сина Галущенка у Швейцарії?

Попри те що Герман Галущенко декларує дітей навіть після розлучення у 2022 році та їхнього виїзду з України, витрат на освіту старшого сина у деклараціях немає. За даними журналістів, за чотири роки така сума могла сягнути близько 700 тисяч доларів США, або 26 мільйонів гривень, що значно перевищує офіційні доходи та заощадження родини.

Журналісти виявили, що син Германа Галущенка, Максим, навчається в елітному коледжі у Швейцарії / Фото "Схем"

Довідково! College Alpin Beau Soleil є одним із найпрестижніших приватних коледжів Європи. За даними школи, навчання у 2025 – 2026 роках коштуватиме від 133 до 144 тисяч швейцарських франків на рік залежно від класу, а додаткові витрати – ще понад 25 тисяч франків. Заклад не надає стипендій чи фінансової допомоги.

Журналісти проаналізували фото за 2022 – 2025 роки, які підтверджують, що Максим Галущенко перебуває у коледжі вже четвертий навчальний рік. Сім'я переїхала в Європу після початку повномасштабного вторгнення: спершу до Іспанії, згодом – до Швейцарії. У телеграм-каналах у 2022 році мати хлопця, Ольга Богданова, писала про переїзд до Женеви та проживання там із дітьми.



Ексдружина Галущенка з дітьми переїхала у Швейцарію у 2022 році / Фото "Схем"

Після розлучення Галущенко продовжив декларувати дітей, але не колишню дружину. Водночас у деклараціях відсутні будь-які згадки про оплату навчання сина, хоча українське законодавство вимагає декларувати витрати понад 151 400 гривень. При цьому доходи та заощадження самого Галущенка за період держслужби не виглядають достатніми, щоб покривати такі витрати.

Адвокати ексміністра заявили "Схемам", що оплатою навчання займається колишня дружина, а реальна вартість нібито є "значно меншою". Однак жодних документів вони не надали, і не пояснили, чому фіксовані ціни вказані на сайті коледжу, який не пропонує знижок.

Який вигляд має College Alpin Beau Soleil та скільки там коштує навчання / Фото "Схем"

За даними декларації за 2021 рік, доходи Богданової становили близько 1,45 мільйона гривень, а заощадження – 170 тисяч доларів та незначні суми на рахунках. "Схеми" зазначають, що цих коштів могло бути недостатньо для оплати чотирьох років навчання в одному з найдорожчих коледжів Європи.

Журналісти звернулися до НАБУ щодо можливого розслідування походження коштів. Також ці факти можуть зацікавити НАЗК, адже оплата третьою особою навчання члена родини чиновника прирівнюється до подарунка, який підлягає обов'язковому декларуванню згідно з роз'ясненнями агентства.

