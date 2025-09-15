В 2025 году украинская армия начала переходить на корпусную систему управления. Стало известно, что Сырский впервые уволил командующих корпсов. Это произошло примерно неделю – две назад.

Как сообщает "Украинская правда", своих должностей лишились глава 17-го корпуса Владимир Силенко и 20-го Максим Китугин, передает 24 Канал.

Почему Сырский уволил Силенко и Китугина?

Отмечается, что главком снял командиров с должностей из-за потери позиций в зоне ответственности корпусов, которые они возглавляли.

Так, 17-й корпус воюет в Запорожской области. Недавно там защитники потеряли село Каменское и часть села Плавни, расположенного на берегу Днепра.

20-й корпус стоит на границе Донецкой области, откуда россиянам удалось прорваться на Днепропетровщину.

Обратите внимание! Институт изучения войны сообщал, что российские войска захватили несколько новых населенных пунктов на Днепропетровщине: Сосновку, Хорошее, Вороное, Александроград, Новониколаевку. Также враг продвинулся на север от Тернового (юго-восток от Великомихайловки).

Что известно о корпусной системе в ВСУ?