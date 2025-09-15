У 2025 році українська армія почала переходити на корпусну систему управління. Стало відомо, що Сирський вперше звільнив командувачів корупсів. Це сталося приблизно тиждень – два тому.

Як повідомляє "Українська правда", своїх посад позбулися очільник 17-го корпусу Володимир Сіленко та 20-го Максим Кітугін, передає 24 Канал.

Чому Сирський звільнив Сіленка та Кітугіна?

Зазначається, що головком зняв командирів з посад через втрати позицій у зоні відповідальності корпусів, які вони очолювали.

Так, 17-й корпус воює у Запорізькій області. Нещодавно там захисники втратили село Кам'янське та частину села Плавні, розташованого на березі Дніпра.

20-й корпус стоїть на кордоні Донецької області, звідки росіянам вдалося прорватися на Дніпропетровщину.

Зверніть увагу! Інститут вивчення війни повідомляв, що російські війська захопили кілька нових населених пунктів на Дніпропетровщині: Соснівку, Хороше, Вороне, Олександроград, Новомиколаївку. Також ворог просунувся на північ від Тернового (південний схід від Великомихайлівки).

Що відомо про корпусну систему в ЗСУ?