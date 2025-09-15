Сирський вперше звільнив 2 командувачів корпусів: ЗМІ розкрили причину
- Сирський звільнив командувачів 17-го та 20-го корпусів.
- Рішення генерала пов'язане із втратами позицій у зоні відповідальності цих двох корпусів.
У 2025 році українська армія почала переходити на корпусну систему управління. Стало відомо, що Сирський вперше звільнив командувачів корупсів. Це сталося приблизно тиждень – два тому.
Як повідомляє "Українська правда", своїх посад позбулися очільник 17-го корпусу Володимир Сіленко та 20-го Максим Кітугін, передає 24 Канал.
Чому Сирський звільнив Сіленка та Кітугіна?
Зазначається, що головком зняв командирів з посад через втрати позицій у зоні відповідальності корпусів, які вони очолювали.
Так, 17-й корпус воює у Запорізькій області. Нещодавно там захисники втратили село Кам'янське та частину села Плавні, розташованого на березі Дніпра.
20-й корпус стоїть на кордоні Донецької області, звідки росіянам вдалося прорватися на Дніпропетровщину.
Зверніть увагу! Інститут вивчення війни повідомляв, що російські війська захопили кілька нових населених пунктів на Дніпропетровщині: Соснівку, Хороше, Вороне, Олександроград, Новомиколаївку. Також ворог просунувся на північ від Тернового (південний схід від Великомихайлівки).
Що відомо про корпусну систему в ЗСУ?
- В Україні сформували корпусну систему у війську, яка включає 20 корпусів.
- Корпусна система ЗСУ дає важливі переваги: військові мають більше ресурсів, а великі ділянки фронту краще захищені й перебувають під контролем. За словами підполковника Максима Жоріна, корпус відповідає за всю зону (майже 150 кілометрів), бачить ситуацію й може швидко реагувати. Підпорядковані підрозділи тісно взаємодіють і мають корпусні резерви (постачання, підсилення, безпілотні комплекси), що підвищує ефективність бойових дій.
- Відомо, що 1 корпус НГУ "Азов" був створений на базі однойменної 12 бригади спецпризначення. Його очолив Денис Прокопенко "Редіс". 2 корпус НГУ "Хартія" виник на базі однойменної 13 бригади оперативного призначення. Командир – Ігор Оболєнський, "Корнет".
3 армійський корпус ЗСУ створили на базі 3 окремої штурмової бригади. Командир – Андрій Білецький).