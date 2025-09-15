Про це пише 24 Канал із посиланням на коментар начальниці медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліни Михайлової в інтерв'ю Української правди.

Що Михайлова каже про загрозу на фронті?

За словами начальниці медичної служби "Ульф", наразі вже неможливо заїхати до деяких населених пунктів. Волонтери своїми силами проводять евакуацію мирних жителів.

Далі вже може бути Павлоград і навіть Дніпро,

– попередила вона.

Журналістка Української правди зауважила, що часто можна почути, що, захопивши Донбас, росіяни заспокояться. Хоча за Донецькою областю відкочуватися ніде. Своєю чергою, Аліна Михайлова зазначила, що ворог намагається захопити максимально багато.

"Так, там ніде закріпитися. Але росіян же цікавить не тільки Донецька область. Це ж не питання їхніх територіальних амбіцій. Вони намагаються захопити максимально багато", – каже захисниця України.

