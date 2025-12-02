Летел со стороны Одессы: БпЛА впервые атаковали российский танкер Midvolga 2

В сети появились фото, на которых якобы зафиксированы последствия удара по российскому танкеру Midvolga 2. Судно атаковали БпЛА минимум в 150 километрах от берегов временно оккупированного Крыма.

В результате атаки ранены два члена экипажа, а танкер вынужденно изменил маршрут. Об этом сообщили российские пропагандистские паблики, пишет 24 Канал.

Что известно об ударе по российскому танкеру?

Вражеские СМИ утверждают, что якобы ВСУ атаковали российский танкер Midvolga 2 – беспилотники летели "со стороны Одессы". Инцидент произошел в 150 километрах от побережья временно оккупированной Ялты.

Справочно! Midvolga 2 – 140-метровый танкер, который построен в 2014 году. Ходит он под российским флагом и приписан к порту Санкт-Петербург. Владельцем танкера является Средневолжская судоходная компания.

Повреждения получила ходовая рубка танкера. Во время удара там находились капитан и второй механик, которые получили осколочные ранения. По информации гендиректора компании-судовладельца, на борту находилось 15 человек, а судно направлялось из Ростова-на-Дону в турецкий город Мерсин. Он утверждает, что танкер перевозил шесть тонн подсолнечного масла.

Даже несмотря на повреждения, Midvolga 2 продолжил свое движение, однако уже в другой турецкий порт – Синоп.

Танкер Midvolga 2 после атаки БпЛА / Фото Mash

Какие еще российские корабли подверглись атаке?