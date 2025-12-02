В результате атаки ранены два члена экипажа, а танкер вынужденно изменил маршрут. Об этом сообщили российские пропагандистские паблики, пишет 24 Канал.
Что известно об ударе по российскому танкеру?
Вражеские СМИ утверждают, что якобы ВСУ атаковали российский танкер Midvolga 2 – беспилотники летели "со стороны Одессы". Инцидент произошел в 150 километрах от побережья временно оккупированной Ялты.
Справочно! Midvolga 2 – 140-метровый танкер, который построен в 2014 году. Ходит он под российским флагом и приписан к порту Санкт-Петербург. Владельцем танкера является Средневолжская судоходная компания.
Повреждения получила ходовая рубка танкера. Во время удара там находились капитан и второй механик, которые получили осколочные ранения. По информации гендиректора компании-судовладельца, на борту находилось 15 человек, а судно направлялось из Ростова-на-Дону в турецкий город Мерсин. Он утверждает, что танкер перевозил шесть тонн подсолнечного масла.
Даже несмотря на повреждения, Midvolga 2 продолжил свое движение, однако уже в другой турецкий порт – Синоп.
Танкер Midvolga 2 после атаки БпЛА / Фото Mash
Какие еще российские корабли подверглись атаке?
По информации источников, морские дроны СБУ Sea Baby атаковали два танкера с нефтью в Черном море. Суда шли без флагов, однако известно, что они принадлежат российскому теневому флоту и находятся под санкциями многих государств ЕС, США и Украины.
В ночь на 25 ноября был поражен дальнобойными беспилотниками морской порт "Новороссийск" в Краснодарском крае России. Известно, что в результате атаки был поврежден большой десантный корабль проекта 1171, который находился у причала военно-морской базы.