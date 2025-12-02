У результаті атаки поранено двох членів екіпажу, а танкер вимушено змінив маршрут. Про це повідомили російські пропагандистські пабліки, пише 24 Канал.

Дивіться також Дві цілі за одну ніч: у Чечні атакували базу "Ахмату" та будівлю ФСБ

Що відомо про удар по російському танкеру?

Ворожі ЗМІ стверджують, що нібито ЗСУ атакували російський танкер Midvolga 2 – безпілотники летіли "зі сторони Одеси". Інцидент стався за 150 кілометрів від узбережжя тимчасово окупованої Ялти.

Довідково! Midvolga 2 – 140-метровий танкер, який побудований у 2014 році. Ходить він під російським прапором та приписаний до порту Санкт-Петербург. Власником танкера є Середньоволзька судноплавна компанія.

Пошкодження отримала ходова рубка танкера. Під час удару там перебували капітан та другий механік, які зазнали уламкових поранень. За інформацією гендиректора компанії-судновласника, на борту перебувало 15 осіб, а судно прямувало з Ростова-на-Дону до турецького міста Мерсин. Він стверджує, що танкер перевозив шість тонн соняшникової олії.

Навіть попри пошкодження, Midvolga 2 продовжив свій рух, однак вже до іншого турецького порту – Синоп.

Танкер Midvolga 2 після атаки БпЛА / Фото Mash

Які ще російські кораблі зазнали атаки?