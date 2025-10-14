Мобилизация в клубах и ресторанах Тернополя: в ТЦК объяснили причины рейдов
- Рейды в Тернополе проводятся в развлекательных заведениях для оповещения граждан мобилизационного возраста, с целью обеспечения равенства перед законом.
- К мобилизационным мероприятиям привлечены Национальная полиция и боевые подразделения, что усиливает доверие и эффективность процесса, а также опровергает миф о неравной мобилизации.
В Тернопольском ТЦК объяснили, что рейды в развлекательных заведениях проводят для своевременного оповещения граждан мобилизационного возраста. Для этого привлекают Национальную полицию и боевые подразделения, сформированные опытными военнослужащими.
Мобилизационные мероприятия проводятся не только в публичных местах, но и ресторанах и клубах, чтобы охватить различные слои населения, таким образом обеспечить равенство всех граждан перед законом. Об этом отмечает Тернопольский областной ТЦК СП, пишет 24 Канал.
Смотрите также Глава ТЦК пойдет под суд: незаконно мобилизованного сына немощного мужчины уволили со службы
Как комментирует эту ситуацию Тернопольский ТЦК?
Ранее в соцсетях распространяли видео с проверкой документов в одном из заведений города, из-за чего у общества возникли вопросы к работе сотрудников.
В ТЦК отреагировали и объяснили, что мобилизация проводится в том числе и в ночных клубах, чтобы обеспечить равенство граждан перед законом и опровергнуть миф о "не равную мобилизацию".
В условиях военного положения законными исключениями являются только основания для отсрочки, бронирования или увольнения с военной службы. В ТЦК подчеркивают важность соблюдения правил воинского учета.
В своих соцсетях ТЦК отмечает, что в условиях военного положения каждый гражданин должен осознавать личную ответственность перед страной. А человеческий капитал сейчас является определяющим в мобилизационных мероприятиях.
Поэтому работники призывают граждан мобилизационного возраста ответственно выполнять свои обязанности, своевременно обновлять данные и поддерживать Вооруженные Силы.
Кто сейчас проводит мобилизацию?
Для проведения оповещения граждан ТЦК привлекли Национальную полицию и боевые подразделения, которые формируют опытные военнослужащие. Это, по мнению работников территориальных центров, значительно повышает доверие и эффективность процесса.
Отдельно хотим подчеркнуть: распространенный тезис, что "воюют только бедные" не соответствует действительности. Сегодня, на фронте служат украинцы из всех регионов и социальных слоев,
– добавляют в ТЦК.
По их словам, некоторые граждане все же пытаются избежать мобилизации, используя свой статус или связи. Однако такие действия нарушают военно-учетное законодательство и проявляют неуважение к тем, кто уже на передовой.
Что известно о мобилизации в Украине?
- Военнообязанные должны ежегодно проходить ВВК, а за уклонение предусматривается административное наказание и штраф в размере от 17 до 25 тысяч гривен.
- Во время военного положения в Украине призыв на срочную службу не проводится, а мобилизация касается только военнообязанных старше 25 лет или тех, кто закончил военную кафедру.
- За неявку в ТЦК после получения первой повестки предусмотрена административная ответственность, более того – можно получить повестку во второй раз. А за умышленное игнорирование предусмотрена уголовная ответственность – до трех лет ограничения свободы или до пяти лет лишения свободы.