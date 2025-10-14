В Тернопольском ТЦК объяснили, что рейды в развлекательных заведениях проводят для своевременного оповещения граждан мобилизационного возраста. Для этого привлекают Национальную полицию и боевые подразделения, сформированные опытными военнослужащими.

Мобилизационные мероприятия проводятся не только в публичных местах, но и ресторанах и клубах, чтобы охватить различные слои населения, таким образом обеспечить равенство всех граждан перед законом. Об этом отмечает Тернопольский областной ТЦК СП, пишет 24 Канал.

Как комментирует эту ситуацию Тернопольский ТЦК?

Ранее в соцсетях распространяли видео с проверкой документов в одном из заведений города, из-за чего у общества возникли вопросы к работе сотрудников.

В ТЦК отреагировали и объяснили, что мобилизация проводится в том числе и в ночных клубах, чтобы обеспечить равенство граждан перед законом и опровергнуть миф о "не равную мобилизацию".

В условиях военного положения законными исключениями являются только основания для отсрочки, бронирования или увольнения с военной службы. В ТЦК подчеркивают важность соблюдения правил воинского учета.

В своих соцсетях ТЦК отмечает, что в условиях военного положения каждый гражданин должен осознавать личную ответственность перед страной. А человеческий капитал сейчас является определяющим в мобилизационных мероприятиях.

Поэтому работники призывают граждан мобилизационного возраста ответственно выполнять свои обязанности, своевременно обновлять данные и поддерживать Вооруженные Силы.

Кто сейчас проводит мобилизацию?

Для проведения оповещения граждан ТЦК привлекли Национальную полицию и боевые подразделения, которые формируют опытные военнослужащие. Это, по мнению работников территориальных центров, значительно повышает доверие и эффективность процесса.

Отдельно хотим подчеркнуть: распространенный тезис, что "воюют только бедные" не соответствует действительности. Сегодня, на фронте служат украинцы из всех регионов и социальных слоев,

– добавляют в ТЦК.

По их словам, некоторые граждане все же пытаются избежать мобилизации, используя свой статус или связи. Однако такие действия нарушают военно-учетное законодательство и проявляют неуважение к тем, кто уже на передовой.

Что известно о мобилизации в Украине?