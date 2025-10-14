У Тернопільському ТЦК пояснили, що рейди у розважальних закладах проводять для своєчасного оповіщення громадян мобілізаційного віку. Для цього залучають Національну поліцію та бойові підрозділи, сформовані досвідченими військовослужбовцями.

Мобілізаційні заходи проводяться не лише в публічних місцях, а й ресторанах та клубах, щоб охопити різні прошарки населення, таким чином забезпечити рівність усіх громадян перед законом. Про це наголошує Тернопільський обласний ТЦК СП, пише 24 Канал.

Як коментує цю ситуацію Тернопільський ТЦК?

Раніше у соцмережах поширювали відео із перевіркою документів у одному з закладів міста, через що у сульспільства виникли питання до роботи працівників.

У ТЦК відреагували та пояснили, що мобілізація проводиться зокрема і в нічних клубах, щоб забезпечити рівність громадян перед законом і спростувати міф про "не рівну мобілізацію".

В умовах воєнного стану законними вийнятками є лише підстави для відстрочки, бронювання або звільнення з військової служби. В ТЦК наголошують на важливості дотримання правил військового обліку.

У своїх соцмережах ТЦК зазначає, що в умовах воєнного стану кожен громадянин має усвідомлювати особисту відповідальність перед країною. А людський капітал наразі є визначальним у мобілізаційних заходах.

Тож працівники закликають громадян мобілізаційного віку відповідально виконувати свої обов'язки, своєчасно оновлювати дані та підтримувати Збройні Сили .

Хто зараз проводить мобілізацію?

Для проведення оповіщення громадян ТЦК залучили Національну поліцію та бойові підрозділи, які формують досвідчені військовослужбовці. Це, на думку працівників територіальних центрів, значно підвищує довіру та ефективність процесу.

Окремо хочемо наголосити: поширена теза, що "воюють лише бідні" не відповідає дійсності. Сьогодні, на фронті служать українці з усіх регіонів і соціальних верств,

– додають в ТЦК.

За їхніми словами, деякі громадяни все ж намагаються уникнути мобілізації, використовуючи свій статус чи зв'язки. Однак такі дії порушують військово-облікове законодавство і проявляють неповагу до тих, хто вже на передовій.

