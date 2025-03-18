Политолог Тарас Загородний в разговоре с 24 Каналом предположил, когда Трамп решит оказать давление на Путина относительно войны в Украине. В то же время в разговоре с президентом США в обмен на перемирие российский диктатор может требовать территориальных уступок или других гарантий от Украины.

К теме Пришло время для "плана Б": как Трамп отреагирует на требования Путина о 30-дневном перемирии

Путин является умелым переговорщиком

Загородний предположил, что во время телефонного общения 18 марта Трамп, вероятно, еще не будет давить на Путина, ведь последний – очень умелый переговорщик.

Трамп еще немного побьется головой о стенку, потому что Путин умеет затягивать в свою "туфту". Однако на президента США будет давить уже американская общественность,

– подчеркнул он.

Политолог вспомнил встречу спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа с Путиным, состоявшуюся 13 марта. Тогда глава Кремля заставил Уиткоффа ждать почти 9 часов. Однако показательна реакция президента США на эту информацию, что появилась в СМИ.

Это явное неуважение, и Трамп довольно нервно отреагировал на эти слухи, которые назвал фейками,

– заметил Загородний.

Однако, по его мнению, это хорошо для Украины, и она должна вместе с нашими друзьями активно муссировать эту тему.

"Когда все будут сомневаться в том, что Трамп – главный, надо преподнести ему готовую матрицу относительно того, что надо делать. В частности, давать оружие Украине, и ради этого украинцы назовут его гением, если он так хочет", – подчеркнул политолог.

Уже запустили санкционные механизмы

Также во время разговора Трамп и Путин могут не найти общего языка, и тогда Белому дому придется применить давление против России.

США уже запустили санкционные механизмы против нее, когда не продлили лицензию 8L, позволявшую проводить операции по оплате за энергоресурсы с российскими банками. Эта лазейка, которую оставил Байден, закрыта Трампом.

Кроме того, растет интенсивность ударов по территории России по нефтегазовому комплексу.

К тому же запущенный Трампом мировой экономический кризис приведет к снижению цены на нефть. Это вызовет большие проблемы в России и приблизит ее к экономической катастрофе. Кремль будет не в силах поддерживать войну, и тогда может так случиться, что ему вообще будет не до украинских территорий,

– уверен Тарас Загородний.

Поэтому Украина именно к этому должна направлять переговорную позицию Трампа и всех других переговорщиков.

К слову, эксперт-международник Станислав Желиховский заметил, что разговор Трампа и Путина может стать "поворотным моментом во всей переговорной эпопее". По его мнению, он может быть итоговым на этом этапе переговоров по 30-дневному перемирию между Украиной и Россией.