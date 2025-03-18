Політолог Тарас Загородній у розмові з 24 Каналом припустив, коли Трамп вирішить чинити тиск на Путіна щодо війни в Україні. Водночас у розмові з президентом США в обмін на перемир'я російський диктатор може вимагати територіальних поступок або інших гарантій від України.

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Путін є вмілим перемовником

Загородній припустив, що під час телефонного спілкування 18 березня Трамп, ймовірно, ще не буде тиснути на Путіна, адже останній – дуже вмілий перемовник.

Трамп ще трохи поб'ється головою об стінку, тому що Путін він вміє затягувати в свою туфту. Проте на президента США тиснутиме вже американська громадськість,

– наголосив він.

Політолог згадав зустріч спецпосланця Трампа Стівена Віткоффа з Путіним, що відбулась 13 березня. Тоді глава Кремля змусив Віткоффа чекати майже 9 годин. Проте показова реакція президента США на цю інформацію, що з'явилась у ЗМІ.

Це явна неповага, і Трамп досить нервово відреагував на ці чутки, які назвав фейками, – зауважив Загородній.

Проте, на його думку, це добре для України, і маємо разом з нашими друзями активно мусувати цю тему.

Коли всі будуть сумніватися в тому, що Трамп – головний, треба піднести йому готову матрицю щодо того, що треба робити. Зокрема, давати зброю Україні, і заради цього українці назвуть його генієм, якщо він так хоче, – підкреслив політолог.

Вже запустили санкційні механізми

Також під час розмови Трамп і Путін можуть не знайти спільної мови, і тоді Білому дому доведеться застосувати тиск проти Росії.

США вже запустили санкційні механізми проти Росії, коли не продовжили ліцензію 8L, що дозволяла проводити операції з оплати за енергоресурси з російськими банками. Ця лазівка, що залишив Байден, закрита Трампом.

Крім того, зростає інтенсивність ударів по території Росії по нафтогазовому комплексу.

До того ж запущена Трампом світова економічна криза призведе до зниження ціни на нафту. Це викличе великі проблеми в Росії і наблизить її до економічної катастрофи. Кремль не зможе підтримувати війну може так статися, що йому взагалі буде не до українських територій,

– впевнений Тарас Загородній.

Тому Україн саме до цього має спрямовувати перемовну позицію Трампа і всіх інших перемовників.

До слова, експерт-міжнародник Станіслав Желіховський зауважив, що розмова Трампа і Путіна може стати "поворотною миттю у всій цій переговорній епопеї". На його думку, вона може бути підсумковою на цьому етапі переговорів щодо 30-денного перемир'я між Україною та Росією.