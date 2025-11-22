В Днепропетровской области нашли тело мужчины, который исчез после того, как его забрали в ТЦК
- Тело Романа Стенкового, который исчез после задержания работниками ТЦК, нашли в Каменском Днепропетровской области через 4 месяца.
- Известно, что Роман жаловался на плохое самочувствие и имел эпилептические приступы, его госпитализировали, но он исчез после выписки из больницы.
В Каменском Днепропетровской области нашли тело Романа Стенкового, который исчез еще 4 месяца назад, когда его задержали работники территориального центра комплектования и социальной поддержки.
Найти его тело удалось во вторник, 18 ноября, рассказал родной брат погибшего Максим. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.
Смотрите также В результате взрыва в ТЦК Одессы погиб человек: как там прокомментировали ситуацию
Что рассказал брат Романа?
Максим рассказал, что Роман получал повестки, но в ТЦК так и не появлялся, из-за чего находился в розыске. Уже 15 июля мужчину задержали работники ТЦК в Никополе, и привезли в ТЦК в Каменское.
В местной больнице он прошел военно-врачебную комиссию. Но в ночь на 16 июля у него случились три эпилептических приступа. Утром ему вызвали "скорую", госпитализировали. Компьютерная томография выявила гематому на голове,
– говорит брат погибшего.
По его словам, того же дня мужчина выписался из больницы по собственному желанию и исчез. Роман сообщил об этом, а уже 17 июля его телефон был выключен. Максим решил подать запрос в Министерство обороны.
"Там (в оборонном ведомстве – 24 Канал) ответили, что Роман проходил ВВК 17 июля, хотя он говорил, что проходил ее 15 июля и что он пригоден к службе в тыловых частях и обеспечении", – отметил Максим.
Областной центр экстренной медицинской помощи подтвердил, что вызов на диспетчерский пункт "скорой" в Каменском по оказанию помощи мужчине поступал 16 июля в 09:10. Впоследствии его госпитализировали.
Согласно обнародованной информации, это произошло во временном промежутке с 10:20 до 10:43. Отмечается также, что вызовы 15 июля из территориального центра комплектования и социального обеспечения не поступали.
Как отреагировали в ТЦК?
Днепропетровский областной ТЦК и СП обнародовал официальный комментарий Facebook, в котором подтвердили, что Роман Стенковой действительно жаловался на плохое самочувствие и сообщил о возможных эпилептических припадках.
Военнослужащими сразу была вызвана карета скорой помощи, в которой гражданин отправился в больницу. После госпитализации в лечебное учреждение ни одного визита и обращений в Каменский РТЦК и СП от гражданина Стенкового не было,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас продолжаются досудебное расследование и внутренняя служебная проверка. Как сообщил Максим, родные Романа находятся на связи со следователями, которые выясняют обстоятельства гибели мужчины.
Другие подобные случаи
Напомним, недавно в лесном массиве вблизи Калуша, что в Ивано-Франковской области, обнаружили тело мужчины. Как оказалось, это был мобилизованный гражданин, который ушел в СЗЧ и находился в розыске.
Незадолго до этого из окна 5 этажа Тернопольского областного ТЦК и СП выпал человек, его госпитализировали. Он был нарушителем воинского учета, и на момент задержания был в состоянии алкогольного опьянения.