На Дніпропетровщині знайшли тіло чоловіка, який зник після того, як його забрали до ТЦК

У Кам'янському Дніпропетровської області знайшли тіло Романа Стенкового, який зник ще 4 місяці тому, коли його затримали працівники територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Знайти його тіло вдалося у вівторок, 18 листопада, розповів рідний брат загиблого Максим. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Що розповів брат Романа?

Максим розповів, що Роман отримував повістки, але в ТЦК так і не з'являвся, через що перебував у розшуку. Вже 15 липня чоловіка затримали працівники ТЦК у Нікополі, і привезли до ТЦК в Кам'янське.

У місцевій лікарні він пройшов військово-лікарську комісію. Та в ніч проти 16 липня у нього сталися три епілептичні напади. Вранці йому викликали "швидку", ушпиталили. Комп'ютерна томографія виявила гематому на голові,

– каже брат загиблого.

За його словами, того ж дня чоловік виписався з лікарні за власним бажанням та зник. Роман повідомив про це, а вже 17 липня його телефон був вимкнений. Максим вирішив подати запит до Міністерства оборони.

"Там (в оборонному відомстві – 24 Канал) відповіли, що Роман проходив ВЛК 17 липня, хоч він казав, що проходив її 15 липня і що він придатний до служби у тилових частинах та забезпеченні", – зазначив Максим.

Обласний центр екстреної медичної допомоги підтвердив, що виклик на диспетчерський пункт "швидкої" у Кам'янському щодо надання допомоги чоловіку надходив 16 липня о 09:10. Згодом його ушпиталили.

Згідно з оприлюдненою інформацією, це сталося у часовому проміжку з 10:20 до 10:43. Зазначається також, що виклики 15 липня з територіального центру комплектування та соціального забезпечення не надходили.

Як відреагували у ТЦК?

Дніпропетровський обласний ТЦК та СП оприлюднив офіційний коментар Facebook, у якому підтвердили, що Роман Стенковий дійсно скаржився на погане самопочуття і повідомив про можливі епілептичні напади.

Військовослужбовцями одразу було викликано карету швидкої допомоги, у якій громадянин відправився до лікарні. Після госпіталізації до лікувального закладу жодного візиту та звернень до Кам’янського РТЦК та СП від громадянина Стенкового не було,

– ідеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі тривають досудове розслідування та внутрішня службова перевірка. Як повідомив Максим, рідні Романа перебувають на зв'язку зі слідчими, які з'ясовують обставини загибелі чоловіка.

Інші подібні випадки