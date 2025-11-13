"Бронежилеты от Миндича": в антикоррупционном совете ответили, почему тендер сразу был подозрительным

В Украине разгорелся крупный коррупционный скандал, к которому могут быть причастны топ-чиновники. В список подозреваемых попал бизнесмен Тимур Миндич и еще 6 его потенциальных сообщников.

Сообщалось, что Миндич якобы мог давить даже на министра обороны Рустема Умерова из-за контракта на закупку бронежилетов. Как рассказала 24 Каналу журналистка, заместитель председателя Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко, этот договор все-таки расторгли.

К теме Кто такой Герман Галущенко и действительно ли он тот самый "Профессор" с "пленок Миндича"

Кто заговорил о давлении на Умерова?

О том, что Миндич давил на Умерова известно не из пленок НАБУ, а из заявления прокурора САП в судебном заседании во время избрания меры пресечения одному из фигурантов дела. Тогда впервые прозвучало, что Миндич давил на нескольких министров, среди которых и глава оборонного ведомства.

Рустем Умеров, который срочно выехал в Стамбул, прислал заявление о том, что не причастен ни к какой коррупции. Контракт, о котором говорится, был расторгнут, денег за него не заплатили.

Обратите внимание! Операцию с кодовым названием "Мидас" готовили НАБУ и САП в течение 15 месяцев. Зафиксировано 1000 часов аудиозаписей, установлено руководителей преступной организации, которые обворовывали стратегическое предприятие Энергоатом.

В этом деле не было никаких "утечек". Через анонимные каналы распространились скриншот части подозрения, где есть фрагмент разговора, в которой Умеров говорит, что Миндич на него давит, заставляет с ним встречаться и продвигает контракт на закупку бронежилетов.

Почему тендер был подозрительный?

"Для меня это знакомая история, с ней я "воевала" целый год. Тогда я еще не знала, что это Миндич, но заключение контракта было очень странным на фоне других тендеров которые заключает Минобороны. В нем было много нарушений" – отметила Татьяна Николаенко.

Она объяснила, что обычно в торгах на любую номенклатуру участвует стабильное количество участников, которые повторяются. Очень редко появляются новые участники. К ним всегда обращено особое внимание, потому что поставлять Министерству обороны не так просто.

Для этого нужно соответствовать определенным критериям. Например, нужна производственная база, работники, наличие аналогичных контрактов и финансовая состоятельность, которая обычно эквивалентна 30% от суммы, которую выставляют на тендер,

– добавила заместитель председателя Общественного антикоррупционного совета при Минобороны.

По ее словам, Государственный оператор тыла часто пользовался только двумя критериями: опыт и финансовые ресурсы. Это позволяло заходить на участие в торгах "компаниям-прокладкам”.

Как происходил тендер с бронежилетами?

Когда был объявлен тендер на 1,6 миллиарда на покупку почти 75 тысяч бронежилетов, то участие в нем принимала компания “Фортеця защиты”. Тогда в квалификационные критерии внесли изменения. Стояло требование не наличия аналогичного опыта у поставщика, а у производителя.

Так на тендер попала компания, которая не имела никакого опыта поставки для Минобороны и других подобных заказчиков. Она якобы была представителем израильской компании.

После выигрыша тендера оказалось, что у них нет лицензии на продажу бронежилетов, но она была у других производителей, которые участвовали в тендере. Тогда государственный оператор тыла вместо того, чтобы определять других победителей, отменил тендер,

– рассказала Татьяна Николаенко.

Когда скандал стал медийным, то пришлось признать, что другие компании все-таки имели лицензии. Тендер можно было не отменять.

Последние новости о скандале в энергетике