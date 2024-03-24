Была цель, — политолог объяснил, зачем Путину теракт в России

Провокационный теракт — традиционный метод Владимира Путина, который российский президент отработал еще в начале своей политической карьеры. Сейчас благодаря расстрелу людей в "Крокус Сити Холле" диктатор стремится сформировать "положительный" общественный климат для новой волны мобилизации и эскалации войны.

Такое мнение 24 Каналу высказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. Он предположил, поможет ли Кремлю поможет ли Кремлю теракт в Подмосковье эффективно провести мобилизацию.

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Зачем Кремлю был нужен теракт

Большая вероятность того, что теракт в "Крокусе" – провокация ФСБ, которая соответственно имела конкретную цель. Ведь просто так, чтобы посмотреть на реакцию россиян, теракт никто не делал бы. К тому же реакция населения в России предсказуемо руководствуется пропагандой.

Не пропагандисты и Путин ждет, как население среагирует, а они совместно формируют у населения те или иные настроения. Если Кремлю нужно будет сформировать очередную истерику россиян против Украины, то они легко это сделают,

– сказал Эйдман.

Накануне инцидента, но уже после так называемых "выборов" Путина, несколько известных российских чиновников неоднократно давали понять, что новая волна мобилизации в стране неизбежна.

К тому же министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу говорил о том, что в этом году Кремль собирается резко увеличить численность вооруженных сил. А рупор российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что в Украине уже не так называемая "сво", а "реальная война с Западом", поэтому россиянам якобы нужно освобождать мифические "оккупированные Украиной свои территории".

Бред сумасшедшего, но за этим стоит то, что российские власти собираются эскалировать войну и для этого был нужен повод,

– подчеркнул политолог.

Отметим, что согласно опросам, даже пропутинская часть населения России боится и не хочет мобилизации. Поэтому был нужен повод, чтобы поощрить население. Для этого Путин имеет уже отработанный способ – провокационный теракт.

Вспомним, как Путин пришел к власти. Диктатор "выиграл" выборы президента, развязал Вторую чеченскую войну после организованных ФСБ взрывами домов в Москве и Волгодонске.

Поможет ли теракт Путину

По эффективности теракта в "Крокусе" есть большие сомнения, ведь пока эта провокация криво получается. Политики террористы, такие как Путин, часто пытаются копировать способы, которые приносили им успех, и применять их в другой ситуации.

Ситуация меняется, а методы те же,

– заметил Эйдман.

Террористические атаки против собственного народа, которые сработали в 1999 – 2000 годах, сделали Путина безумно популярным. Сейчас совсем другая ситуация и зря глава Кремля надеется, что этот метод снова сработает. Ведь даже несведущие россияне помнят, что Путин четверть века у власти и в течение этих 25 лет обещает побороть террористов.

Конечно, новый теракт в Подмосковье играет не на пользу Путину,

– добавил политолог.

Как ФСБ могло организовать теракт с участием ИГИЛ

Уже есть данные о причастности террористической организации ИГИЛ к теракту в "Крокусе". Однако российская журналистка Ирина Славина, которая несколько лет назад покончила жизнь самосожжением из-за травли и преследования со стороны российских спецслужб, еще 5 лет назад расследовала несколько историй о том, как провокаторы ФСБ создавали из мигрантов фальшивые ячейки и заставляли их связываться с ИГИЛ, давать присяги и готовить теракты.

"Я вполне могу предположить, что эту таджикскую ячейку, которую с пафосом связали и которая якобы совершила теракт, организовали те же провокаторы ФСБ по отработанной методике", – подытожил Эйдман.

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