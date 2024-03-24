Недавно похожий случай произошел в торговом центре "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Кремль сразу придумал, что к стрельбе причастна Украина, и такая версия возникла не на пустом месте. Об этом 24 Каналу рассказал израильский журналист Цви Зильбер, объяснив, чем России выгоден теракт в "Крокусе".

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Кремль действует по старой "классике"

По словам израильского журналиста, когда Владимир Путин начинал свой политический путь, российские спецслужбы сами устраивали теракты, чтобы консолидировать российское общество вокруг нового президента и позиционировали его как "борца против террористов". В конце 1990-х годов диктатор не имел своего электората и никто его не знал.

Для поддержания предвыборной кампании диктатора ФСБ взрывала здания, а после Путин кричал, что "будет убивать террористов в сортире". Благодаря этому повысил свои рейтинги и популярность. Поскольку тогда выборы в России проводились более-менее честно, но все равно с применением административного ресурса. Сейчас же рисуются цифры, которые нужны главе Кремля.

Поэтому Россия могла провернуть теракт в "Крокусе" для нескольких целей:

Кремль хочет, чтобы мировое сообщество сплотилось против Украины, потому что якобы именно она причастна к терроризму против российского мирного населения;

Россия скрыто мобилизует россиян, поэтому в конце концов хочет объявить масштабную мобилизацию, а "украинский след" в этом изрядно может помочь;

Путина никто из мировых лидеров не поздравил с "победой" на выборах. Он ждет, что страны начнут выражать ему сочувствие. И именно сопереживание может стать сублимацией поздравлений с "победой" на выборах.

Отметим, что террористическая организация ИГИЛ-К признала свою причастность к стрельбе в "Крокусе". Институт изучения войны также поделился оценкой, что теракт с большой вероятностью организовало "Исламское государство". Хотя, по мнению Зильбера, ИГИЛ-К могла выполнить задание по просьбе ФСБ.

Все ясно, но Россия попытается продвинуть "украинский след". Сейчас найдут у этих таджиков визитку Дмитрия Яроша или книгу Степана Бандеры. Поэтому все их штучки известны,

– подчеркнул Цви Зильбер.

Может быть заговор с ИГИЛ-К

Как отметил израильский журналист, Россия всегда делает много параллельных версий и вбрасывает информационный мусор, чтобы сбить людей с правильного мнения. Поэтому и появляется информация о вине Украины, хотя "Исламское государство" признало, что организовало стрельбу.

Однако в политическом аспекте не понятно, зачем ИГИЛ-К, которая действует в Афганистане, сейчас создавать теракты против России. Москва наоборот поддерживает террористов ХАМАС в их действиях против Израиля. Учитывая это, может быть даже сговор между талибами, "Исламским государством" и Кремлем, чтобы взбудоражить российский народ к мобилизации, окопной жизни и военной экономики.

ИГИЛ-К Исламская группа, называющая себя государство Хорасан, названа по старому названию региона, который включал части Ирана, Туркменистана и Афганистана. Возникла в восточном Афганистане в конце 2014 года и быстро завоевала репутацию, что она действует с чрезвычайной жестокостью.

ИГИЛ-К имеет историю нападений, в частности на мечети, внутри и за пределами Афганистана. В 2024 году США перехватили сообщения, подтверждающие, что группа осуществила двойные взрывы в Иране, в результате которых погибли почти 100 человек.

В сентябре 2022 года боевики ИГИЛ-К взяли на себя ответственность за смертоносный теракт в российском посольстве в Кабуле. Группа также ответственна за атаку на международный аэропорт Кабула в 2021 году.

Сейчас лучше прислушаться к версиям американцев. Разведка США уже подтвердила, что имеет довольно высокую квалификацию. Ведь предсказала нападение в России, вероятно, перехватив канал связи ИГИЛ-К. Напомним, что Великобритания, Германия, страны Балтии и другие государства также предупреждали о терактах.

Что происходило в "Крокусе"