Сейчас их ждет очередной допрос, однако теперь уже в стенах Следственного комитета России. Также правоохранители рассказали об оружии, которое якобы обнаружили на месте теракта в "Крокус Сити Холле".
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Видео с задержанными
В сети показали видео, на котором подозреваемых в теракте в "Крокус Сити Холле" доставили в Следственный комитет России. Отмечается, что там их ждет допрос. В ближайшее время им изберут меру пресечения.
Подозреваемых в теракте привезли на допрос: смотрите видео
Силовики сообщили, что обнаружили на месте стрельбы в торговом центре два автомата Калашникова, 4 комплекта боевой амуниции, а также более 500 патронов, которые задержанные якобы не успели выстрелить.
Также продолжается опознание погибших. Сейчас обнаружены тела 137 человек, трое из которых – дети. Из них опознаны 62.
Что известно о поисках виновных
- Днем 23 марта российские силовики сообщили о задержании мужчин, которые якобы причастны к теракту в "Крокус Сити Холле". Впоследствии в обращении к россиянам Владимир Путин заявил, якобы они двигались в сторону границы с Украиной, где "для них было подготовлено окно". По его словам, всего задержали 11 человек.
- Однако здесь уже есть первые несовпадения. Сначала СМИ писали, что их остановили в 16 километрах от Беларуси, а именно – в поселке Теплый Брянской области. Однако потом их "перенесли" в село Хацунь Брянской области, ближе к Украине. Однако самым важным является тот факт, что ответственность за теракт на себя уже взяла ИГИЛ.
- Российские правоохранители публиковали видео, на которых один из вероятных террористов рассказал, что его завербовал "проповедник" из телеграмма. По его словам, сделка была на полмиллиона рублей и он получил половину суммы на карточку.
- Кроме этого, россияне выложили в сеть видео с допроса подозреваемых, на котором они сначала отрезают мужчине ухо, а затем заставляют его съесть часть собственного тела. После этого ему перебинтовали голову и повезли в Москву на допрос.