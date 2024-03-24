Була ціль, – політолог пояснив, навіщо Путіну теракт у Росії

Провокаційний теракт – традиційний метод Владіміра Путіна, який російський президент відпрацював ще на початку своєї політичної кар'єри. Зараз завдяки розстрілу людей у "Крокус Сіті Холі" диктатор прагне сформувати "позитивний" суспільний клімат для нової хвилі мобілізації та ескалації війни.

Таку думку 24 Каналу висловив політолог та соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. Він припустив, чи допоможе Кремлю теракт у Підмосков'ї ефективно провести мобілізацію.

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Навіщо Кремлю був потрібний теракт

Велика ймовірність того, що теракт у "Крокусі" – провокація ФСБ, яка відповідно мала конкретну мету. Адже просто так, щоб подивитися на реакцію росіян, теракт ніхто не робив би. До того ж реакція населення в Росії передбачувано керується пропагандою.

Не пропагандисти й Путін чекає, як населення зреагує, а вони спільно формують у населення ті чи інші настрої. Якщо Кремлю потрібно буде сформувати чергову істерику росіян проти України, то вони легко це зроблять,

– мовив Ейдман.

Напередодні інциденту, але вже після так званих "виборів" Путіна, кілька відомих російських чиновників неодноразово давали зрозуміти, що нова хвиля мобілізація у країні неминуча.

До того ж міністр оборони країни-агресора Сєргєй Шойгу говорив про те, що цього року Кремль збирається різко збільшити чисельність збройних сил. А рупор російського диктатора Дмітрій Пєсков заявив, що в Україні вже не так звана "сво", а "реальна війна із Заходом", тому росіянам нібито потрібно звільняти міфічні "окупованою Україною свої території".

Маячна божевільного, але за цим стоїть те, що російська влада збирається ескалювати війну й для цього був потрібен привід,

– наголосив політолог.

Зазначимо, що згідно з опитуваннями, навіть пропутінська частина населення Росії боїться та не хоче мобілізації. Тому був потрібен привід, аби заохотити населення. Для цього Путін має вже відпрацьований спосіб – провокаційний теракт.

Згадаймо, як Путін прийшов до влади. Диктатор "виграв" вибори президента, розв'язав Другу чеченську війну після організованих ФСБ вибухами будинків у Москві та Волгодонську.

Чи допоможе теракт Путіну

Щодо ефективності теракту у "Крокусі" є великі сумніви, адже поки ця провокація криво виходить. Політики терористи, такі як Путін, часто намагаються копіювати способи, які приносили їм успіх, й застосовувати їх в іншій ситуації.

Ситуація змінюється, а методи ті ж,

– зауважив Ейдман.

Терористичні атаки проти власного народу, які спрацювали в 1999 – 2000 роках, зробили Путіна шалено популярним. Зараз зовсім інша ситуація і даремно очільник Кремля сподівається, що цей метод знову спрацює. Адже навіть нетямущі росіяни пам'ятають, що Путін чверть століття при владі й протягом цих 25 років обіцяє побороти терористів.

Звичайно, новий теракт у Підмосков'ї грає не на користь Путіну,

– додав політолог.

Як ФСБ могло організувати теракт за участі ІДІЛ

Вже є дані щодо причетності терористичної організації ІДІЛ до теракту у "Крокусі". Проте російська журналістка Ірина Славіна, яка кілька років тому покінчила життя самоспалення через цькування та переслідування з боку російських спецслужб, ще 5 років тому розслідувала кілька історій про те, як провокатори ФСБ створювали з мігрантів фальшиві осередки та змушували їх зв'язуватися з ІДІЛ, давати присяги й готувати теракти.

"Я цілком можу припустити, що цей таджицький осередок, який з пафосом пов'язали та який начебто скоїв теракт, організували ті ж провокатори ФСБ за відпрацьованою методикою", – підсумував Ейдман.

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