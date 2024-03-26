Попытки обвинить Украину в событиях в "Крокусе" навредят самой России: ISW рассказал, как именно

Путин решил искать украинский след в том, что произошло 22 марта в "Крокус Сити Холл" – стрельбе, в результате которой погибли люди. И это, несмотря на то, что группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт.

Аналитики предупреждают, что безосновательные обвинения Украины в атаке, которую, очевидно, совершила организация ИГИЛ-К, могут иметь серьезные последствия для России. По словам экспертов, соответствующая позиция Кремля подрывает внутреннюю безопасность и игнорирует реальную угрозу со стороны исламистов.

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Кремль игнорирует реальную опасность

Российские ультранационалисты и официальные лица продолжают настаивать на вине Украины, хотя именно ИГИЛ-К, как известно, способна на подобные террористические акты. Мария Захарова, представитель МИД России, обвинила США в оправдании Украины, несмотря на заявления исламистов, которые взяли ответственность за нападение.

Кремль и его ультранационалистические рупоры, похоже, игнорируют явную угрозу внутри собственного государства. Операции организации "Исламское государство" представляют опасность для внутренней безопасности России и ее гражданского населения,

– отмечают в ISW.

Институт изучения войны утверждает, что Кремль предпочитает сосредоточиться на информационном воздействии ложных обвинений Украины, чем на реальной угрозе со стороны радикальных салафитско-джихадистских группировок.

Сложные отношения между Россией и исламистами

Москва столкнулась с угрозой со стороны "Исламского государства" еще в 2015 году, когда ИГИЛ взяла ответственность за уничтожение российского самолета.

В 2022 году организация атаковала российское посольство в Кабуле, что привело к гибели российских дипломатов.

Неприязнь "Исламского государства" к России имеет корни в исторических событиях, в частности следует вспомнить военную интервенцию СССР в Афганистане и конфликт в Чечне, который закончился подавлением чеченской автономии Москвой.

Российская поддержка сирийского правительства и действия ЧВК "Вагнера" также вызвали недовольство со стороны исламистов.

Кроме того, мигранты из Центральной Азии в России часто сталкиваются с дискриминацией, что может способствовать их радикализации. Существуют основания говорить, что террористы, совершившие атаку, были родом из Таджикистана.

Рост влияния ИГИЛ-К, что стоит за атакой в "Крокусе", свидетельствует о глобализации угрозы: в результате теракта погибло 139 человек (информация по состоянию на вечер 25 марта).

В то же время враждебность ИГИЛ-К к Талибану в Афганистане, с которым Россия поддерживает связи, может вызвать дополнительное напряжение, по словам аналитиков.

Эксперты убеждены: такая стратегия Москвы может привести к внутренним рискам безопасности и жертвам среди гражданского населения России.