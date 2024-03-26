Намагання звинуватити Україну у подіях в "Крокусі" зашкодять самій Росії: ISW розповів, як саме

Путін вирішив шукати український слід у тому, що сталося 22 березня у "Крокус Сіті Хол" – стрілянині, внаслідок якої загинули люди. І це попри те що угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність за теракт.

Аналітики попереджають, що безпідставні звинувачення України в атаці, яку, вочевидь, скоїла організація ІДІЛ-К, можуть мати серйозні наслідки для Росії. За словами експертів, відповідна позиція Кремля підриває внутрішню безпеку та ігнорує реальну загрозу з боку ісламістів.

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Кремль ігнорує реальну небезпеку

Російські ультранаціоналісти та офіційні особи продовжують наполягати на вині України, хоча саме ІДІЛ-К, як відомо, здатна на подібні терористичні акти. Марія Захарова, представниця МЗС Росії, звинуватила США у виправданні України, попри заяви ісламістів, які взяли відповідальність за напад.

Кремль та його ультранаціоналістичні рупори, схоже, ігнорують явну загрозу всередині власної держави. Операції організації "Ісламська держава" становлять небезпеку для внутрішньої безпеки Росії та її цивільного населення,

– зазначають в ISW.

Інститут вивчення війни стверджує, що Кремль вважає за краще зосередитися на інформаційному впливі неправдивих звинувачень України, ніж на реальній загрозі з боку радикальних салафітсько-джихадистських угруповань.

Складні відносини між Росією та ісламістами

Москва зіткнулася з загрозою з боку "Ісламської держави" ще у 2015 році, коли ІДІЛ взяла відповідальність за знищення російського літака.

У 2022 році організація атакувала російське посольство в Кабулі, що призвело до загибелі російських дипломатів.

Неприязнь "Ісламської держави" до Росії має коріння в історичних подіях, зокрема слід згадати військову інтервенцію СРСР в Афганістані та конфлікт у Чечні, який закінчився придушенням чеченської автономії Москвою.

Російська підтримка сирійського уряду та дії ПВК "Вагнера" також викликали невдоволення з боку ісламістів.

Крім того, мігранти з Центральної Азії в Росії часто стикаються з дискримінацією, що може сприяти їх радикалізації. Існують підстави говорити, що терористи, які здійснили атаку, були родом з Таджикистану.

Зростання впливу ІДІЛ-К, що стоїть за атакою в "Крокусі", свідчить про глобалізацію загрози: внаслідок теракту загинуло 139 осіб (інформація станом на вечір 25 березня).

Водночас ворожість ІДІЛ-К до Талібану в Афганістані, з яким Росія підтримує зв'язки, може викликати додаткову напругу, за словами аналітиків.

Експерти переконані: така стратегія Москви може призвести до внутрішніх безпекових ризиків та жертв серед цивільного населення Росії.