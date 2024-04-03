Не думаю, что бедные таджики виноваты, – евродепутат о выгоде Путина от теракта в "Крокусе"
В России недавно состоялся суд над четырьмя обвиняемыми в массовом убийстве под Москвой. Депутат Европейского парламента от Германии считает, что Кремль мог задержать посторонних людей.
В стране – агрессорке уже сделали официальное заявление, что, мол, за терактом в “Крокусе Сити Холл” стоит Украина. Евродепутат Виола фон Крамон-Таубадель в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала, почему трагедию в ТРЦ породил Путин.
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России безразлично на собственных людей
После массового расстрела людей в "Крокусе" в Еврокомиссии звучали голоса, которые не исключали возможного сотрудничества с Москвой для совместной борьбы с терроризмом. Впрочем, фон Крамон-Таубадель считает, что такая кооперация невозможна.
Во-первых, российские власти доказали, что ей абсолютно все равно на своих граждан, когда проигнорировали предупреждение США о подготовке исламистов к теракту внутри страны.
Во-вторых, госпожа Виола убеждена, что Кремль тесно сотрудничает с террористическими группами из Сирии, Европы, Ирака, Афганистана. В частности, известно, что некоторые из террористов получили образование в московских учебных заведениях.
Евродепутат уверена, что арестованные в России таджики не имеют никакого отношения к преступлению в "Крокусе".
Россия просто использовала их, чтобы иметь кого-то, кого можно было показать, пытать, поставить перед камерой,
– подчеркнула фон Крамон-Таубадель.
Москве выгоден этот теракт потому, что Путин получил возможность под предлогом борьбы с терроризмом усилить репрессии против собственных граждан.
Кроме того, для него "украинские следы" в этом нападении – это еще один шанс мобилизовать на войну больше людей.
Теракт в "Крокусе": последние новости
- Издание The Washington post отмечает, что Вашингтон не просто предупредил Кремль о вероятности теракта в стране, он даже точно указал, что стрельба планируется в "Крокусе". Вторым возможным местом нападения называли синагогу в Москве.
- Ранее в России состоялся суд над обвиняемыми в теракте. Их всех отправили под стражу.
- В сеть просочились видео, на которых силовики издеваются над задержанными: отрезают им уши и пытают током.
- В то же время у Путина отказались комментировать пытки над обвиняемыми.