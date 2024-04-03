Не думаю, що бідні таджики винуваті, – євродепутатка про вигоду Путіна від теракту у "Крокусі"
У Росії недавно відбувся суд над чотирма обвинуваченими у масовому вбивстві під Москвою. Депутатка Європейського парламенту від Німеччини вважає, що Кремль міг затримати сторонніх людей.
У країні – агресорці вже зробили офіційну заяву, що, мовляв, за терактом у "Крокус Сіті Хол" стоїть Україна. Євродепутатка Віола фон Крамон-Таубадель в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла, чому трагедію у ТРЦ породив Путін.
Дивіться також Неправильний сигнал для Путіна: про затягування переговорів щодо вступу України в ЄС
Росії байдуже на власних людей
Після масового розстрілу людей у "Крокусі" в Єврокомісії лунали голоси, які не виключали можливої співпраці із Москвою для спільної боротьби із тероризмом. Втім, фон Крамон-Таубадель вважає, що така кооперація є неможливою.
По-перше, російська влада довела, що їй абсолютно байдуже на своїх громадян, коли проігнорувала попередження США про підготовку ісламістів до теракту усередині країни.
По-друге, пані Віола переконана, що Кремль тісно співпрацює з терористичними групами з Сирії, Європи, Іраку, Афганістану. Зокрема, відомо, що деякі з терористів здобули освіту в московських закладах освіти.
Євродепутатка впевнена, що заарештовані у Росії таджики не мають жодного стосунку до злочину у "Крокусі".
Росія просто використовувала їх, щоб мати когось, кого можна було показати, катувати, поставити перед камерою,
– наголосила фон Крамон-Таубадель.
Москві вигідний цей теракт тому, що Путін отримав можливість під приводом боротьби із тероризмом посилити репресії проти власних громадян.
Крім того, для нього "українські сліди" в цьому нападі – це ще один шанс мобілізувати на війну більше людей.
Теракт у "Крокусі": останні новини
- Видання The Washington post зазначає, що Вашингтон не просто попередив Кремль про ймовірність теракту в країні, він навіть точно вказав, що стрілянина планується у "Крокусі". Другим можливим місто нападу називали синагогу у Москві.
- Раніше у Росії відбувся суд над обвинуваченими у теракті. Їх усіх відправили під варту.
- У мережу просочилися відео, на яких силовики знущаються із затриманих: відрізають їм вуха та катують струмом.
- Водночас у Путіна відмовилися коментувати тортури над обвинуваченими.