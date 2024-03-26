Путин стал жертвой собственной пропаганды: угрожает ли ИГИЛ диктатору
Вечером 22 марта в "Крокус Сити Холл", что в Подмосковье произошел теракт – вооруженные бойцы начали расстреливать посетителей. Вероятно, к этому причастна группировка ИГИЛ, которая ранее якобы взяла на себя ответственность.
Между тем Путин колеблется, чтобы признать виновников теракта и упорно ищет "украинский след". Какие последствия могут быть для диктатора – в разговоре 24 Каналом проанализировал боец ВСУ и политолог Тарас Березовец.
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"Путин долго придумывал теории заговора. Он стал жертвой собственной пропаганды. Окружение манипулирует его фобиями, мол, его в любой момент могут убить и так далее. Человеком в таком состоянии манипулировать не сложно", – заметил Березовец.
Путин оказался в сложной ситуации
По словам Березовца, Россия является прямым и безжалостным врагом ИГИЛ. Она долгое время поддерживала их противников – правительство Башара аль-Асада в Сирии и поэтому должна быть уничтожена.
Россия столкнулась с очень подготовленным врагом. Более безжалостным в уничтожении гражданского населения, чем режим самого Путина. Мы увидели насколько эффективно всего за 20 минут 4 боевика ликвидировали более сотни людей. Это говорит об уровне подготовки и разведки,
– отметил политолог.
Таким образом Россия оказалась в сложной ситуации и это лишь верхушка ее проблем. Страна-агрессор очень увлеклась войной в Украине, что забыла о внутреннем враге. По мнению Березовца, ИГИЛ и дальше будет совершать террористические акты. Более того – они могут быть масштабированы с использованием разного рода оружия.
"Это не бороться с простыми митингующими с плакатиками за Навального. Это подготовленный враг. И пока спецслужбы занимаются придумыванием фейковых врагов, ИГИЛ будет готовить новый теракт", – добавил он.
Стрельба в "Крокусе": краткая хронология событий
- Вечером 22 марта вооруженные лица ворвались в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, где проходил концерт группы "Пикник". Они начали стрелять в посетителей, находившихся там. Позже в помещении загорелся пожар.
- В сети Х (бывший Твиттер) начали распространять сообщения, что ответственность за теракт взяла на себя группировка ИГИЛ. Но в СМИ предположили, что оно может быть фейком.
- Россияне начали искать подозреваемых. В частности, говорилось о четырех лицах. Впоследствии глава ФСБ доложил Путину об 11 задержанных и цинично приписал "украинский след" к этой истории.
- Между тем Путин только через сутки сделал обращение. Он в очередной раз солгал, мол, террористы двигались в сторону границы с Украиной и им "должны были предоставить окно для перехода". В свою очередь белорусские СМИ заявили, что стрелков задержали на границе с Беларусью.
- В ГУР заявили, что этот теракт – сознательная провокация спецслужб Путина и об этом предупреждало международное сообщество. Глава Кремля таким способом начинал свою так называемую карьеру.
- ИГИЛ опубликовало видео с четырьмя нападающими и рассказало детали теракта. Мол, перед нападением они наблюдали за местом.
- Поздно вечером 24 марта началось судебное заседание над задержанными. Первого фигуранта дела Далерджона Мирзоева арестовали до 22 мая, как и трех других.
- Количество пострадавших составляет 182 человека. По состоянию на вечер 25 марта известно о 139 погибших, двое из которых скончались в больнице.