Путін став жертвою власної пропаганди: чи загрожує ІДІЛ диктатору

Увечері 22 березня у "Крокус Сіті Хол", що у Підмосков'ї стався теракт – озброєні бійці почали розстрілювати відвідувачів. Ймовірно, до цього причетне угрупування ІДІЛ, яке раніше начебто взяло на себе відповідальність.

Тим часом Путін вагається, щоб визнати винуватців теракту і вперто шукає "український слід". Які наслідки можуть бути для диктатора – у розмові 24 Каналом проаналізував боєць ЗСУ та політолог Тарас Березовець.

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"Путін довго вигадував теорії змови. Він став жертвою власної пропаганди. З рештою, оточення маніпулює його фобіями, мовляв, його у будь-який момент можуть вбити і так далі. Людиною в такому стані маніпулювати не складно", – зауважив Березовець.

Путін опинився у складній ситуації

За словами Березовця, Росія є прямим і безжальним ворогом ІДІЛ. Вона довгий час підтримувала їхніх противників – уряд Башара аль-Асада в Сирії і тому має бути знищена.

Росія зіштовхнулася з дуже підготовленим ворогом. Більш безжальним у знищенні цивільного населення, ніж режим самого Путіна. Ми побачили наскільки ефективно усього за 20 хвилин 4 бойовики винищили понад сотню людей. Це каже про рівень підготовки і розвідки,

– відзначив політолог.

Таким чином Росія опинилася у складній ситуації і це лише верхівка її проблем. Країна-агресорка дуже захопилася війною в Україні, що забула про внутрішнього ворога. На думку Березовця, ІДІЛ і далі вчинятиме терористичні акти. Ба більше – вони можуть бути масштабовані з використанням різного роду зброї.

"Це не боротися з простими мітингувальниками з плакатиками за Навального. Це підготовлений ворог. І поки спецслужби займаються вигадуванням фейкових ворогів, ІДІЛ буде готувати новий теракт", – додав він.

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