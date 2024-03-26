Путін став жертвою власної пропаганди: чи загрожує ІДІЛ диктатору
Увечері 22 березня у "Крокус Сіті Хол", що у Підмосков'ї стався теракт – озброєні бійці почали розстрілювати відвідувачів. Ймовірно, до цього причетне угрупування ІДІЛ, яке раніше начебто взяло на себе відповідальність.
Тим часом Путін вагається, щоб визнати винуватців теракту і вперто шукає "український слід". Які наслідки можуть бути для диктатора – у розмові 24 Каналом проаналізував боєць ЗСУ та політолог Тарас Березовець.
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"Путін довго вигадував теорії змови. Він став жертвою власної пропаганди. З рештою, оточення маніпулює його фобіями, мовляв, його у будь-який момент можуть вбити і так далі. Людиною в такому стані маніпулювати не складно", – зауважив Березовець.
Путін опинився у складній ситуації
За словами Березовця, Росія є прямим і безжальним ворогом ІДІЛ. Вона довгий час підтримувала їхніх противників – уряд Башара аль-Асада в Сирії і тому має бути знищена.
Росія зіштовхнулася з дуже підготовленим ворогом. Більш безжальним у знищенні цивільного населення, ніж режим самого Путіна. Ми побачили наскільки ефективно усього за 20 хвилин 4 бойовики винищили понад сотню людей. Це каже про рівень підготовки і розвідки,
– відзначив політолог.
Таким чином Росія опинилася у складній ситуації і це лише верхівка її проблем. Країна-агресорка дуже захопилася війною в Україні, що забула про внутрішнього ворога. На думку Березовця, ІДІЛ і далі вчинятиме терористичні акти. Ба більше – вони можуть бути масштабовані з використанням різного роду зброї.
"Це не боротися з простими мітингувальниками з плакатиками за Навального. Це підготовлений ворог. І поки спецслужби займаються вигадуванням фейкових ворогів, ІДІЛ буде готувати новий теракт", – додав він.
Стрілянина у "Крокусі": коротка хронологія подій
- Увечері 22 березня озброєні особи увірвалися до "Крокус Сіті Хол" у Підмосков'ї, де проходив концерт гурту "Пікнік". Вони почали стріляти у відвідувачів, що перебували там. Пізніше у приміщені зайнялася пожежа.
- У мережі Х (колишній Твіттер) почали поширювати повідомлення, що відповідальність за теракт узяло на себе угрупування ІДІЛ. Але у ЗМІ припустили, що воно може бути фейком.
- Росіяни почали шукати підозрюваних. Зокрема, мовилося про чотирьох осіб. Згодом голова ФСБ доповів Путіну про 11 затриманих і цинічно приписав "український слід" до цієї історії.
- Тим часом Путін лише за добу зробив звернення. Він вчергове збрехав, мовляв, терористи рухалися у бік кордону з Україну і їм "мали надати вікно для переходу". У свою чергу білоруські ЗМІ заявили, що стрільців затримали на кордоні з Білоруссю.
- У ГУР заявили, що цей теракт – свідома провокація спецслужб Путіна і про це попереджала міжнародна спільнота. Очільник Кремля таким способом розпочинав свою так звану кар'єру.
- ІДІЛ опублікувало відео з чотирма нападниками та розповіло деталі теракту. Мовляв, перед нападом вони спостерігали за місцем.
- Пізно увечері 24 березня розпочалося судове засідання над затриманими. Першого фігуранта справи Далерджона Мірзоєва заарештували до 22 травня, як і трьох інших.
- Кількість постраждалих складає 182 особи. Станом на вечір 25 березня відомо про 139 загиблих, двоє з яких померли у лікарні.