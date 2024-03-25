Манипуляции на "крови своих людей": как Путин получил выгоду от теракта в Подмосковье
Теракт в торговом центре "Крокус Сити Холл" привел к большому количеству смертей. В то же время Путину очень выгодно произошедшее под Москвой.
Об этом 24 Каналу сказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, отметив, что после теракта под Москвой под предлогом борьбы с терроризмом глава Кремля сможет многое сделать.
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Чем Путину выгоден теракт
Тимочко отметил, что в деле по расследованию совершения теракта в "Крокус Сити Холле" уже всех наградили, бизнес быстро перераспределили, а Украину назначили виноватой. Также власти России быстро заявили, что ничего не будут восстанавливать и сделают там мемориал.
По его словам, россияне имеют огромный опыт уничтожения мемориалов. Так было, в частности, с похороненными на кладбище вагнеровцами, могилы которых просто сносили, засыпали щебнем и заливали бетоном. Подобное может произойти и в этом случае, когда немного все утихнет.
Это будет использовано Путиным для так называемого глубинного народа или для общей массы народа, чтобы показать им, что терроризм не исчез,
– сказал военнослужащий.
Он считает, что таким образом Путин получил возможность перетасовать силовиков, политиков, клановые финансовые группировки под предлогом борьбы с террором или какими-то другими угрозами.
Как Путин может манипулировать смертями людей
Глава Совета резервистов Сухопутных войск заметил, что страна-террорист, которая виновата в глобальном терроре, внезапно начала получать сочувствие, слова поддержки от международного сообщества. То есть террориста почему-то хотят поставить в один уровень с жертвой. И это априори неправильно.
Страна-террорист смогла кровью своих людей вызвать себе сочувствие,
– отметил Тимочко.
По его словам, это даст многим на международной арене возможность для манипуляций. Мол, Россия не такая уж и кровожадная, а вынуждена реагировать, а Путин якобы не такой уж и диктатор – он держит страну в кулаке. В общем будут использовать много разных моментов, чтобы так или иначе оправдывать российский террор в Украине.
Между тем, заметил он, россияне показательно пытают так называемых террористов, потому что под пытками те вполне могут взять на себя что угодно. И силовики делают это, потому что есть запрос российского общества. А во-вторых, им неважны были доказательства и правдивые показания, потому что уже определили виновных.
Теракт в "Крокус Сити Холле": что известно
- Вечером 22 марта в торговом центре "Крокус Сити Холл" в Подмосковье произошла стрельба, после чего там возник масштабный пожар. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГИЛ) взяла ответственность за это нападение. Она также опубликовала фото террористов, одежда которых совпадает с той, которая была на задержанных, фото которых публиковала ФСБ.
- В Бундестаге призвали мир не позволить России играть слишком большую роль жертвы. Там напомнили, что Россия все же является террористическим государством. Председатель комитета по иностранным делам Майкл Рот выразил соболезнования России, но напомнил, что Москва уже не первый год терроризирует украинцев постоянными обстрелами.
- Суд в Москве уже избрал меру пресечения четырем мужчинам, которых задержали по подозрению в совершении теракта. Всем им предъявили обвинение в теракте в составе группы лиц. Подозреваемых отправили за решетку до 22 мая.