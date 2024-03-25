Маніпуляції на "крові своїх людей": як Путін отримав вигоду від теракту в Підмосков'ї

Теракт у торговому центрі "Крокус Сіті Хол" призвів до великої кількості смертей. Водночас Путіну дуже вигідне те, що сталося під Москвою.

Про це 24 Каналу сказав голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко, зауваживши, що після теракту під Москвою під приводом боротьби з тероризмом глава Кремля зможе багато чого зробити.

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Чим Путіну вигідний теракт

Тимочко зазначив, що у справі щодо розслідування скоєння теракту в "Крокус Сіті Холі" уже всіх нагородили, бізнес швиденько перерозподілили, а Україну призначили винуватою. Також влада Росії швидко заявила, що нічого не відбудовуватиме й зробить там меморіал.

За його словами, росіяни мають величезний досвід знищення меморіалів. Так було, зокрема, з похованими на цвинтарі вагнерівцями, могили яких просто зносили, засипали щебенем та заливали бетоном. Подібне може статися і в цьому випадку, коли трохи все вщухне.

Це буде використано Путіним для так званого глибинного народу або для загальної маси народу, щоб показати їм, що тероризм не зник,

– сказав військовослужбовець.

Він вважає, що так Путін отримав можливість перетасувати силовиків, політиків, кланові фінансові угруповання під приводом боротьби з терором чи якимись іншими загрозами.

Як Путін може маніпулювати смертями людей

Голова Ради резервістів Сухопутних військ зауважив, що країна-терорист, яка винна у глобальному терорі, чомусь почала отримувати співчуття, слова підтримки від міжнародної спільноти. Тобто терориста чомусь хочуть поставити в один рівень із жертвою. І це апріорі неправильно.

Країна-терорист спромоглася кров'ю своїх людей викликати собі співчуття,

– зауважив Тимочко.

За його словами, це дасть багато кому на міжнародній арені можливість для маніпуляцій. Мовляв, Росія не така вже й кровожерлива, а змушена реагувати, а Путін нібито не такий уже й диктатор – він тримає цю країну в кулаку. Загалом використовуватимуть багато різних моментів, щоб так чи інакше виправдовувати російський терор в Україні.

Тим часом, зауважив він, росіяни показово катують так званих терористів, бо під тортурами ті цілком можуть взяти на себе будь-що. І силовики роблять це, тому що є запит російського суспільства. А по-друге, їм неважливі були докази і правдиві свідчення, бо вже визначили винних.

Теракт у "Крокус Сіті Холі": що відомо