Полный провал ФСБ, — Фейгин о теракте под Москвой
В Кремле шокированы некомпетентностью федеральной службы безопасности. Ведь огромный разведывательный и правоохранительный аппарат России, даже несмотря на серьезные предупреждения, не смог предотвратить одно из крупнейших террористических нападений в стране.
Такое мнение 24 Каналу высказал политический и общественный деятель Марк Фейгин. Напомним, что Владимир Путин отверг предупреждения от США и назвал их "откровенным шантажом" и "попытками запугать" российское общество.
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Кого Путин побоится наказать за теракт
Операция ФСБ провалилась, ведь первые 15 минут террористы расстреливали людей и этому никто не противодействовал. Затем они вышли, сели в белое "Рено" и просто уехали.
Полный провал ФСБ,
– отметил Фейгин.
Наверняка виновных будут искать и среди работников спецслужб. Кого-то уволят, а кого-то посадят в тюрьму. Не исключено, что Кремль прибегнет к таким методам.
Но кого за это может наказать Путин? Вряд ли директор ФСБ Александр Бортников пойдет, или секретарь Совбеза Николай Патрушев, или возможно генерал Алексей Дорофеев, который возглавляет управление ФСБ в Москве и области, или министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Кто пойдет? Я думаю, что публично Путин их не будет высекать,
– сказал политический и общественный деятель.
По его мнению, определенные решения будут приняты, но как это обычно бывает, первые лица неприкосновенны. Ведь это преданные диктатору люди и их не оценивают с профессиональной точки зрения, только с точки зрения лояльности.
Кремль бессмысленно приплетает Запад и ищет "украинский след"
Соединенные Штаты по своим каналам передали информацию ФСБ о том, что будет теракт. Это даже подтвердили сами россияне. Однако российские власти и пропаганда обвинила в трагедии США, Великобританию и Украину.
По обвинениям Запада и Украины в подготовке или идейном вдохновении этого теракта, то это самое простое и удобное. Именно этого хочет Москва, ведь таким образом она демонстрирует своим гражданам, кто главный враг,
– отметил Фейгин.
Очевидно, что критическое мышление у россиян отсутствует полностью. Ведь если бы американцев организовывали этот теракт, то зачем им было предупреждать об этом россиян.
Это бессмысленно,
– добавил политический и общественный деятель.
К тому же российские спецслужбы начали жаловаться на отсутствие конкретики от США по подготовке теракта.
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