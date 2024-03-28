Полный провал ФСБ, — Фейгин о теракте под Москвой

В Кремле шокированы некомпетентностью федеральной службы безопасности. Ведь огромный разведывательный и правоохранительный аппарат России, даже несмотря на серьезные предупреждения, не смог предотвратить одно из крупнейших террористических нападений в стране.

Такое мнение 24 Каналу высказал политический и общественный деятель Марк Фейгин. Напомним, что Владимир Путин отверг предупреждения от США и назвал их "откровенным шантажом" и "попытками запугать" российское общество.

Смотрите также Не случаются по одному: какая вероятность нового теракта в России

Кого Путин побоится наказать за теракт

Операция ФСБ провалилась, ведь первые 15 минут террористы расстреливали людей и этому никто не противодействовал. Затем они вышли, сели в белое "Рено" и просто уехали.

Полный провал ФСБ,

– отметил Фейгин.

Наверняка виновных будут искать и среди работников спецслужб. Кого-то уволят, а кого-то посадят в тюрьму. Не исключено, что Кремль прибегнет к таким методам.

Но кого за это может наказать Путин? Вряд ли директор ФСБ Александр Бортников пойдет, или секретарь Совбеза Николай Патрушев, или возможно генерал Алексей Дорофеев, который возглавляет управление ФСБ в Москве и области, или министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Кто пойдет? Я думаю, что публично Путин их не будет высекать,

– сказал политический и общественный деятель.

По его мнению, определенные решения будут приняты, но как это обычно бывает, первые лица неприкосновенны. Ведь это преданные диктатору люди и их не оценивают с профессиональной точки зрения, только с точки зрения лояльности.

Кремль бессмысленно приплетает Запад и ищет "украинский след"

Соединенные Штаты по своим каналам передали информацию ФСБ о том, что будет теракт. Это даже подтвердили сами россияне. Однако российские власти и пропаганда обвинила в трагедии США, Великобританию и Украину.

По обвинениям Запада и Украины в подготовке или идейном вдохновении этого теракта, то это самое простое и удобное. Именно этого хочет Москва, ведь таким образом она демонстрирует своим гражданам, кто главный враг,

– отметил Фейгин.

Очевидно, что критическое мышление у россиян отсутствует полностью. Ведь если бы американцев организовывали этот теракт, то зачем им было предупреждать об этом россиян.

Это бессмысленно,

– добавил политический и общественный деятель.

К тому же российские спецслужбы начали жаловаться на отсутствие конкретики от США по подготовке теракта.

Больше о теракте в Подмосковье