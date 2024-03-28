Если россияне не сбросят диктатора с престола, теракты продолжатся. Такое мнение 24 Каналу высказал писатель, оппозиционер, публицист и общественный деятель Ростислав Мурзагулов.

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Теракты будут повторяться

Теракт в российском "Крокус Сити Холле" стал лишь основой для новых провокаций в России.

Теракты никогда не делают по одному, ведь когда их много, там возникает больше истерии и больше результаты,

– добавил Мурзагулов.

Он убежден, что россиянам стоит ждать новых террористических актов, остается только вопрос, хоть кого-то из росгвардии, которая насчитывает сотни тысяч человек, Путин догадается расставить по возможным объектам скопления людей. Ведь пока кажется, что чем больше умрет людей, тем быстрее Путин соберет россиян на мобилизацию.

"У Путина всегда очень удачно подворачивались под руку теракты. Когда так много случайностей – это уже не случайно", – заметил оппозиционер.

Путину выгодны провокации

Каждый раз, когда у Путина возникает проблема, низкий рейтинг или необходимость отменить выборы губернатора и т.д., моментально происходит теракт. Так Путин и осуществляет свои планы "по ползучему захвату диктаторской власти в стране". На 25-м году своего царствования Путин уже пришел к полной военной диктатуре в России, отметил Мурзагулов.

Всегда нужно искать мотив. Когда незаметная моль с рейтингом полтора процента вдруг после терактов наращивает себе крылья, летит на истребители в Чечню, устанавливать порядки там и накачивает рейтинг до 50%, стоит делать выводы, кому это выгодно,

– добавил писатель.

Однако и здесь есть одно "но". Россиянам уже давно стоит доставать голову из песка, и понять, что единственная проблема в их жизни – это не ИГИЛ, не Украина и даже не США, она сидит в Кремле и называется Владимир Путин.

Кто мог организовать теракты в Подмосковье