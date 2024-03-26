В частности, враг может даже прибегать к терактам в отношении граждан, которые сейчас находятся на ВОТ. Это нужно захватчикам, чтобы “подавить” украинское подполье.

К теме Попытки обвинить Украину в событиях в "Крокусе" навредят самой России: ISW рассказал, как именно

Россияне хотят дискредитировать украинское подполье

В Центре национального сопротивления отметили, что на временно оккупированных территориях россияне проводят информационную операцию с целью дискредитации украинского подполья.

В рамках нее россияне распространяют фейковые переписки с подростками, которых якобы вербовали партизаны для организации теракта в школах Крыма. Таким образом враг планирует переложить ответственность на украинцев за массовую казнь россиян в Москве,

– заявили в центре.

Там отметили, что кремлевский режим использует смерть только для распространения ненависти и еще больших смертей. Кроме того, представители ЦНС заверили, что сопротивление не сотрудничает с лицами, не достигшими 18 лет.

В конце концов, представители центра призвали украинцев на ВОТ быть осторожными и избегать места массового скопления людей, чтобы не стать жертвой очередной провокации Кремля.

Оккупанты могут даже прибегнуть к терактам

Партизанское движение "Атеш" в своем телеграм-канале сообщило, что Россия планирует новые теракты, чтобы подавить сопротивление Украины на временно оккупированных территориях. Ведь по мере того, как растет сопротивление, Москва становится все более отчаянной в своих попытках подорвать его.

"Кремль стремится представить ненасильственное подполье жестким, а партизан – террористами. Они обвиняют оипр в сотрудничестве с несовершеннолетними. Это абсолютная ложь", – отметили партизаны.

В конце концов в своих действиях, по данным "Атеша" оккупанты преследуют несколько целей.

В частности, захватчики стремятся на временно оккупированных территориях:

дискредитировать сопротивление в глазах украинцев;

удерживать новых активистов от присоединения к движениям сопротивления;

подорвать законное право Украины на сопротивление в глазах международного сообщества.

По данным партизан, Кремль в ближайшие недели и месяцы будет стремиться обвинить Украину в новых террористических актах, особенно движения сопротивления. В "Атеше" отметили, что абсолютная решимость оккупантов только подтверждает успешность борьбы с ними на ВОТ.