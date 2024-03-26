Зокрема, ворог може навіть вдаватися до терактів стосовно громадян, які наразі перебувають на ТОТ. Це потрібно загарбникам, щоб "придушити" українське підпілля.

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Росіяни хочуть дискредитувати українське підпілля

У Центрі національного спротиву наголосили, що на тимчасово окупованих територіях росіяни проводять інформаційну операцію з метою дискредитації українського підпілля.

В межах неї росіяни поширюють фейкові листування з підлітками, яких нібито вербували партизани для організації теракту у школах Криму. Таким чином ворог планує перекласти відповідальність на українців за масову страту росіян у Москві,

– заявили у центрі.

Там зазначили, що кремлівський режим використовує смерть лише для поширення ненависті та ще більших смертей. Крім того, представники ЦНС запевнили, що спротив не співпрацює з особами, які не досягли 18 років.

Зрештою, представники центру закликали українців на ТОТ бути обережними й уникати місця масового скупчення людей, аби не стати жертвою чергової провокації Кремля.

Окупанти можуть навіть вдатися до терактів

Партизанський рух "Атеш" у своєму телеграм-каналі повідомив, що Росія планує нові теракти, щоб придушити спротив України на тимчасово окупованих територіях. Адже за мірою того, як росте спротив, Москва стає все більш відчайдушною у своїх спробах підірвати його.

"Кремль прагне представити ненасильницьке підпілля жорстким, а партизан – терористами. Вони звинувачують опір в співробітництві з неповнолітніми. Це абсолютна брехня", – зазначили партизани.

Зрештою у своїх діях, за даними "Атешу" окупанти переслідують кілька цілей.

Зокрема, загарбники прагнуть на тимчасово окупованих територіях:

дискредитувати спротив в очах українців;

утримувати нових активістів від приєднання до рухів опору;

підірвати законне право України на спротив в очах міжнародної спільноти.

За даними партизанів, Кремль найближчими тижнями й місяцями буде прагнути звинуватити Україну в нових терористичних актах, особливо руху спротиву. В "Атеші" зазначили, що абсолютна рішучість окупантів тільки підтверджує успішність боротьби з ними на ТОТ.