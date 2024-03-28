Якщо росіяни не скинуть диктатора з престолу, теракти продовжаться. Таку думку 24 Каналу висловив письменник, опозиціонер, публіцист та громадський діяч Ростислав Мурзагулов.

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Теракти повторюватимуться

Теракт в російському "Крокус Сіті Холі" став лише підґрунтям для нових провокацій в Росії.

Теракти ніколи не роблять по одному, адже коли їх багато, там виникає більше істерії і більшим є результати,

– додав Мурзагулов.

Він переконаний, що росіянам варто чекати нових терористичних актів, лишається тільки питання, чи хоч когось із росгвардії, яка налічує сотні тисяч осіб, Путін здогадається розставити по можливих об'єктах скупчення людей. Адже поки що видається, що чим більше помре людей, тим швидше Путін збере росіян на мобілізацію.

"В Путіна завжди дуже вдало підвертались під руку теракти. Коли так багато випадковостей – це вже не випадково", – зауважив опозиціонер.

Путіну вигідні провокації

Щоразу, коли в Путіна виникає проблема, низький рейтинг чи необхідність скасувати вибори губернатора тощо, моментально відбувається теракт. Так Путін і здійснює свої плани "з повзучого захоплення диктаторської влади в країні". На 25-му році свого царствування Путін вже прийшов до повної воєнної диктатури в Росії, наголосив Мурзагулов.

Завжди потрібно шукати мотив. Коли непомітна міль з рейтингом півтора відсотка раптом після терактів нарощує собі крила, летить на винищувачі до Чечні, встановлювати порядки там і накачує рейтинг до 50%, варто робити висновки, кому це вигідно,

– додав письменник.

Однак і тут є одне "але". Росіянам вже давно варто діставати голову з піску, і зрозуміти, що єдина проблема в їхньому житті – це не ІДІЛ, не Україна і навіть не США, вона сидить в Кремлі і називається Владімір Путін.

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