Очень странная постановка, – боец ВСУ указал на странные моменты теракта под Москвой

Вечером 22 марта неизвестные совершили теракт в торговом центре "Крокус Сити Холл". Ответственность за это взяла на себя ИГИЛ. Но Россия все равно пытается приплести сюда "украинский след".

Об этом 24 Каналу рассказал военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов, отметив, что российская версия о теракте в Москве является чрезвычайно неуклюжей.

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Россия хочет приплести сюда Украину

Как отметил Сазонов, ситуация действительно странно выглядит. Оказывается, что вооруженные люди могут пересечь часть России и спокойно зайти себе в большой торговый центр. Люди звонили в полицию, но спецназ приехал только через два часа.

Машину нападавших засекли возле торгового центра. Потом они спокойно поехали себе на том же авто. И их нашли уже аж в Брянской области.

Мне кажется, что утром креативная группа ФСБ ломала себе голову, потому что не знала, что сказать. Говорили, что это из Ингушетии ребята, но оказалось, что их убили еще полгода назад. Медведев начал писать об украинцах. Потом они нашли неожиданное решение, что это таджики. Даже объявили в розыск их. В МИД Таджикистана опубликовали данные, что эти люди сейчас в Таджикистане находятся. Сейчас главная задача российской пропаганды – приплести сюда Украину и Запад,

– сказал Сазонов.

На видео задержания есть много странных деталей. Автомат у спецназовцев висит на стандартном армейском ремне. Обувь также была абсолютно обычной. Все было похоже на то, будто одни мужчины бежали со стройки, а за ними гналась местная самооборона.

Не бегают по лесу в таких сапогах. А ремень для автомата. Мы сразу такой снимаем. У нас пехота с таким не ходит. Мне кажется, что это странная такая постановка. Если искать настоящие корни, то разведка США, которой я в этом случае больше всего доверяю, говорит, что это – ИГИЛ. ИГИЛ сам говорит, что это они. Но Кремль все равно хочет привязать сюда Украину. Поэтому продолжают говорить об "украинском следе",

– отметил Сазонов.

Стрельба под Москвой: коротко