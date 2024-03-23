Дуже дивна постановка, – боєць ЗСУ вказав на цікаві моменти щодо теракту під Москвою

Ввечері 22 березня невідомі здійснили теракт у торговому центрі "Крокус Сіті Хол". Відповідальність за це взяла на себе ІДІЛ. Але Росія все одно намагається приплести сюди "український слід".

Про це 24 Каналу розповів військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов, зауваживши, що російська версія про теракт в Москві є надзвичайно незграбною.

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Росія хоче приплести сюди Україну

Як наголосив Сазонов, ситуація має дійсно дивний вигляд. Виявляється, що озброєні люди можуть перетнути частину Росії та спокійно зайти собі у великий торговий центр. Люди дзвонили до поліції, але спецназ приїхав лише через дві години.

Автівку нападників засікли біля торгового центру. Згодом вони спокійно поїхали собі на тому самому авто. І їх знайшли вже аж у Брянській області.

Мені здається, що зранку креативна група ФСБ ламала собі голову, бо не знала, що сказати. Говорили, що це з Інгушетії хлопці, але виявилося, що їх вбили ще пів року тому. Мєдвєдєв почав писати про українців. Потім вони знайшли несподіване рішення, що це таджики. Навіть оголосили у розшук їх. В МЗС Таджикистану опублікували дані, що ці люди зараз в Таджикистані перебувають. Зараз головне завдання російської пропаганди – приплести сюди Україну та Захід,

– сказав Сазонов.

На відео затримання є багато дивних деталей. Автомат у спецназівців висить на стандартному армійському ремні. Взуття також було абсолютно звичайним. Все було схоже на те, ніби одні чоловіки бігли з будови, а за ними гналася місцева самооборона.

Не бігають по лісу в таких чоботах. А ремінь для автомата. Ми одразу такий знімаємо. У нас піхота з таким не ходить. Мені здається, що це дивна така постановка. Якщо шукати справжні корені, то розвідка США, якій я у цьому випадку найбільше довіряю, каже, що це – ІДІЛ. ІДІЛ сам каже, що це вони. Але Кремль все одно хоче прив'язати сюди Україну. Тому продовжують говорити про "український слід",

– зазначив Сазонов.

Стрілянина під Москвою: коротко