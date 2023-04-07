Стрельба или наезд автомобилем на людей: СМИ пишут об ужасном теракте в Тель-Авиве

В одном из самых больших городов Израиля произошел ужасный теракт. Собственно, вероятно, мужчина-араб отрыл огонь по людям. Вместе с тем, очевидно, он хотел переехать их своим авто перед тем, однако определенные СМИ владеют немного другой информацией.

В пятницу, 7 апреля, в Тель-Авиве мужчина хотел переехать на машине пешеходов, а затем начал стрельбу. По крайней мере, об этом сообщили определенные телеграм-каналы. В то же время более солидные медиа утверждают, в частности JPost, что речь идет в этом случае о двух разных людях.

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Два теракта с разницей в несколько минут

Как написали определенные информационные ресурсы, автомобиль въехал в людей возле парка Чарльза Клора на берегу моря. В результате пострадали шесть человек, один человек погиб.

Вместе с тем полиция сообщала, что нападающий "нейтрализован", а в МИД Израиля сразу назвало произошедшее – терактом.

В то же время, скорее всего, речь идет о двух нападениях, которые совершили два разных человека с разницей в несколько минут.

По версии JPost, сначала в районе променада преступник открыл стрельбу. Нападающий убит. Во втором случае злоумышленник намеренно направил автомобиль на пешеходов на улице Кауфманна, его задержала полиция,

– сообщает один из источников.

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На Ближнем Востоке неспокойно: последние новости

На днях Ливан запустил по Израилю 34 ракеты, 25 из них удалось сбить системы ПВО. Впоследствии представитель армии обороны страны (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари заверил, что за ракетным обстрелом из Ливана стоит группировка ХАМАС, базирующаяся в Секторе Газы.

Собственно, в Иерусалиме не заставили себя ждать с ответом на этот инцидент и запустили несколько воздушных целей в сторону Сектора Газы. Как отметили в ЦАХАЛ, целью стали объекты, где палестинцы, поддерживаемые Ливаном, изготовляли оружие.

На эскалацию между Израилем, Палестиной и Ливаном отреагировали даже в Министерстве иностранных дел Украины. Там осудили действия палестинцев и ливанцев, в то же время констатировав, что нужно разрешать этот конфликт мирным путем.

Обратите внимание! Нетаньяху после теракта в Тель-Авиве распорядился мобилизовать все резервные роты военной полиции и дополнительные армейские силы. Об этом сообщили в канцелярии премьера.