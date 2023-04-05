Эти события вызвали большое недовольство у палестинцев. В частности, из Сектора Газы выпустили не менее 9 ракет по Израилю. Ни одна из них не достигла цели.

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Рейд правоохранителей в мечети

Инцидент произошел во время священного для мусульман месяца Рамадан и накануне еврейской Пасхи. Перед рассветом в среду, 5 апреля, полицейские ворвались в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.

В полиции Израиля объясняют, что это были вынужденные меры, ведь на территории святыни забаррикадировались сотни верующих. Полиция сообщила о задержании не менее 350 человек, хотя по другим данным – их гораздо больше. Израильский адвокат заявил, что задержали и отправили на допрос более 500 верующих.

Верующие рассказали, что полиция применила слезоточивый газ, резиновые шары и светошумовые гранаты. После этого они ворвались в мечеть. По словам палестинцев, правоохранители якобы начали избивать палками верующих.

Схватки на территории мечети: смотрите видео

В правоохранительных органах заявили, что большая группа палестинских агитаторов начала забрасывать камнями полицейских. Кроме того, верующие набросились на служащих с палками и фейерверками.

В знак протеста против действий израильских стражей порядка, на Западном берегу Иордана на улицы вышли десятки палестинцев. Кроме того, частично признанное руководство Палестины назвало такие действия силовиков Израиля "преступлением".

Справка. Мечеть Аль-Акса является спорной территорией. Ее одинаково чтят как мусульмане, так и иудеи. Столкновения возникли из-за совпадения священного месяца для мусульман Рамадана и праздника иудеев Песах.

В последнее время напряженность в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан уже была высокой. Стычки между израильтянами и палестинцами случались все чаще. Только в этом году от противостояния верующих погибли 15 израильтян и 88 палестинцев.

Ситуация в Израиле становится более напряженной