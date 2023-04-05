Ці події викликали неабияке невдоволення у палестинців. Зокрема, з Сектора Гази випустили щонайменше 9 ракет по Ізраїлю. Жодна з них не досягла цілі.
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Рейд правоохоронців у мечеті
Інцидент трапився під час священного для мусульман місяця Рамадан і напередодні єврейської Пасхи. Перед світанком у середу, 5 квітня, поліцейські увірвалися до мечеті Аль-Акса, що у Єрусалимі.
У поліції Ізраїля пояснюють, що це були вимушені заходи, адже на території святині забарикадувалися сотні вірян. Правоохоронці повідомили про затримання щонайменше 350 осіб, хоча за іншими даними – їх набагато більше. Ізраїльський адвокат заявив, що затримали й відправили на допит понад 500 вірян.
Віряни стверджували, що поліція застосувала сльозогінний газ, гумові кулі й світло-шумові гранати. Після цього вони увірвалися до мечеті. За словами палестинців, правоохоронці буцімто почали бити палицями вірян.
Сутички на території мечеті: дивіться відео
У правоохоронних органах заявили, що велика група палестинських агітаторів почала закидувати камінням поліцейських. Окрім того, віряни накинулися на службовців з палками й феєрверками.
На знак протесту проти дій ізраїльських правоохоронців, на Західному березі Йордану на вулиці вийшли десятки палестинців. Окрім того, частково визнане керівництво Палестини назвало такі дії силовиків Ізраїлю "злочином".
Останнім часом напруженість у Східному Єрусалимі та на Західному березі річки Йордан вже була високою. Сутички між ізраїльтянами та палестинцями траплялися все частіше. Лише цього року від протистояння вірян загинуло 15 ізраїльтян і 88 палестинців.
Ситуація в Ізраїлі стає напруженішою
- 2 квітня стало відомо, що, ймовірно, армія Ізраїлю збила літак Сирії. Західні ЗМІ з посиланням на армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), писали, що збитий літак на жодному етапі свого польоту не становив загрози.
- Окрім того, у самому Ізраїлі зростає напруга через судову реформу. В країні спалахнули масові протести, на які вийшла рекордна кількість ізраїльтян. Через таке невдоволення громадян Нетаньягу вирішив відкласти проведення реформи.
- Відносини між Ізраїлем і Сирією все більше загострюються. У лютому Ізраїль атакував центральну частину Дамаску. За інформацією ЗМІ, вибух пошкодив кілька будівель поблизу іранських військових об'єктів. На офіційному рівні ізраїльські військові відмовилися коментувати ситуацію.